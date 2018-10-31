Николай Наумов: «Меня всегда возмущало у Кокорина отсутствие благодарности родному клубу»

Экс-президент «Локомотива» и сегодня в курсе футбольной жизни. Например, в своем бывшем клубе он общается с двумя не самыми дружными между собой сторонами — и с Юрием Семиным, и с Ильей Геркусом. Именно при Наумове решилась футбольная судьба главного таланта своего поколения — Александра Кокорина, который в начале 2008-го покинул родной клуб.

Пятнадцать тысяч против пятиста долларов

— Как восприняли произошедшее с Кокориным и Мамаевым?

— Я этому не удивился. К сожалению, к чему-то подобному все шло давно. Когда эти же двое угодили в скандал из-за шампанского в Монте-Карло, мне тоже звонили журналисты, и я им сказал: «Это еще цветочки».

— Какие основания были для такого прогноза?

— Ребята привыкли к безнаказанности. Вспомните, как вел себя Кокорин после той истории. Его сначала в наказание отправили в «Зенит-2», а потом обязали публично извиниться. Так он извинялся-то смеясь! Мол, раз уж надо, я это сделаю, но знаю, что никаких последствий не будет. Стержня, ограждающего его от дурного влияния, у Саши не замечалось. А это влияние началось сказываться еще в то время, когда он от нас в «Динамо» уходил.

— В чем именно?

— Когда мы с его отчимом, который уже тогда был агентом Кокорина, обсуждали контракт, Кирилл Логинов в ответ на предложение «Локомотива» фыркнул: «Что вы мне предлагаете, мы в «Динамо» во много раз больше получим». Такие у них, видимо, были ценности. Молодой игрок еще ни дня в большом футболе не провел, а вопрос денег уже ставится на первый план.

— Насколько значимы были ваши разногласия с Логиновым?

— У нас работала система, созданная в клубе еще при Валерии Филатове. Эта система подразумевала постепенное увеличение заработков молодых футболистов.

— Сколько составляла их начальная зарплата?

— Для тех, кто ехал на первый сбор молодежной команды, — 500 долларов. Если после сборов игрока зачисляли в дубль, зарплата удваивалась. Начинает в дубле играть — зарабатывает уже 5 тысяч в месяц. Попадает в основной состав и начинает за него периодически играть — 20 тысяч долларов! И так далее. Конечно, зарплата не могла увеличиться в несколько раз всего за пару месяцев. Но спустя сезон после дебюта условия молодого футболиста способны намного улучшиться.

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— Почему вы для Кокорина не сделали исключение?

— А на каком основании? Саша на тот момент еще ни одного сбора с «молодежкой» не провел. Про матчи и не говорю — ни одного сбора! С молодежной командой. Я не видел тогда никаких оснований делать для него исключение. Эту систему мотивации прошли Бурлак, Беляев, Гатагов, Камболов.

— А сколько предлагало молодому таланту «Динамо»?

— 15 тысяч долларов в месяц. Я отчиму Саши сказал: «Мы тоже столько дадим, но не сразу, а поэтапно». Согласно системе материального поощрения к завершению второго сезона в основном составе зарплата Кокорина могла подняться уже до 600 тысяч долларов в год. Это 50 тысяч в месяц. Хорошие деньги для футболиста, которому на тот момент было еще только 18 лет.

— Напрямую с Александром общались?

— Да. Еще в конце 2007 года, до того как Логинов приходил. Я сказал Саше, что скоро у него может появиться шанс заявить о себе в главной команде, подчеркнул, что «Локомотив» рассчитывает на него. Позже я узнал, что эти разговоры уже были бесполезны. Как и дискуссия с отчимом Кокорина.

— Почему же?

— Кирилл Логинов приходил ко мне уже для галочки. Чтобы получить официальный повод объяснять уход из «Локомотива» плохими условиями. Мол, в родном клубе нападающего не оценили. Но по Кокорину все было решено еще до моего прихода в «Локомотив».

— Кто сказал?

— Дмитрий Иванов, на тот момент генеральный директор «Динамо». У нас с ним были хорошие отношения, когда встретились, он мне рассказал, что уводить у меня Кокорина не пытался. Они с Логиновым договорились о переходе Саши заранее.

Влияние Мамаева

— Какое впечатление он произвел, когда вы возглавили «Локомотив»?

— У меня к нему сразу возникла симпатия. В первую очередь за его бойцовский характер и преданность футболу. У Кокорина ведь еще по «юношам» часто случались травмы. Но каждый раз он проявлял целеустремленность, умел выстоять и перебороть ситуацию. А на поле выходил в любом состоянии. Едва восстановится после травмы — сразу вылетает на поле и лезет в борьбу! Это в нем подкупало.

— И все-таки как вы тогда восприняли уход талантливого воспитанника из «Локомотива»?

— С обидой. Но потом обида ушла, и я стал относиться по-другому. Не только применительно к Кокорину, это касалось всех воспитанников «Локомотива», которые согласились на более выгодные предложения другого клуба. Я стал оценивать эти ситуации только со временем. Решил так: пусть всех рассудит футбол. Если наш воспитанник в другом месте заиграл и карьера у него складывается хорошо, значит, он все сделал правильно. Если же заиграть нигде не удается, значит, допустил ошибку. Потому я Кокорина никогда не критиковал за переход в «Динамо» — у него там карьера шла по восходящей. Меня другое в его поведении возмущало.

— Что же?

— Отсутствие благодарности родному клубу. Сашу в «Локомотиве» не только же в футбол учили играть. На всякий случай: он 7 лет жил в клубном интернате на полном обеспечении. И хоть бы раз в интервью высказал благодарность «Локомотиву»! Но ни разу о нем не вспомнил. Вот это было противно.

— Агрессию за Кокориным замечали?

— Никогда. Это ему не свойственно. Потому и призываю всех жестких критиков Саши, тех, кто жаждет показательной порки, не перебарщивать с эмоциями. Кокорин же не злостный хулиган, и произошедшее с ним в тот день — скорее роковое исключение.

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— С Павлом Мамаевым вы знакомы?

— Нет. Поэтому про него ничего сказать не могу. Но думаю, что на поведении Кокорина сказывалось влияние. Мамаева. Тот постарше и вполне мог быть лидером в их компании.

О вреде показательной порки

— Вы понимаете, почему «Краснодар» подачей заявления на расторжение контракта свое отношение к ситуации выразил, а «Зенит» уже почти месяц молчит?

— Понимаю. Во-первых, в этих клубах сильно отличается управленческая структура. В «Краснодаре» вертикаль власти четкая и короткая: все глобальные решения принимает Сергей Галицкий. В «Зените» же начальников очень много. Кто на каком этапе и по какому вопросу выносит решающий вердикт, неизвестно. Можно лишь предполагать. Хотя и сейчас понятно, что клуб ждет окончательного решения суда и потому воздерживается от публичной оценки этого дела.

— Допускаете, что «Зенит» намерен сохранить Кокорина у себя?

— Не только допускаю, но думаю, что так оно и есть. Ведь Саша — талантливейший футболист, с которым у команды перспектив гораздо больше. Быстро найти ему замену невозможно. Поэтому желание дать Кокорину шанс реабилитироваться очень даже логично.

— А почему со своей позицией по поводу санкций к футболистам до сих пор не выступил РФС?

— Там тоже, скорее всего, дожидаются решения суда. Санкцией со стороны РФС может стать дисквалификация игроков. Но нужно ли это?

— Не нужно?

— Для начала всем стоит определиться, нужен ли нам хороший футбол и, соответственно, хорошие футболисты. Мы уже знаем примеры, когда показательный процесс испортил и карьеру большого мастера, и его жизнь, — достаточно вспомнить судьбу Эдуарда Стрельцова. Да, после тюрьмы он вернулся на поле и многого там еще добился. Но, во-первых, случай Стрельцова уникален, а во-вторых, — к сожалению, нам остается только предполагать, каких высот он бы достиг в футболе, не случись в его жизни столь крутого поворота.

— На ваш взгляд, Кокорин с Мамаевым заслуживают жалости?

— Не жалости, а объективного отношения. Поэтому через ваше издание прошу всех, кто требует особо жестокого наказания для футболистов, остановиться, успокоиться и вспомнить, что они не злостные уголовники, от которых надо защищать общество. И учесть, что тюрьма их лучше не сделает. Давайте ребят поддержим! Призываю к этому всех! Давайте пожелаем Кокорину с Мамаевым сделать выводы из своих проступков и стать настолько мотивированными в футболе, чтобы ничто другое от него уже не отвлекало. А если кому-то кажется, что им будет полезно жестокое наказание законом, это большой перебор. Они уже получили познавательный и суровый урок и продолжают его получать. Даже полтора-два месяца в заключении станут для них таким ценным опытом, которого хватит по горло.

Какие премиальные в РПЛ

— Кстати, они вытеснили из медиапространства другого героя скандальной хроники — Дениса Глушакова, знакомого вам по «Локомотиву». Вас громкая история его развода удивляет?

— Подробности — это их частное дело, к тому же никто всей правды не знает. А вот сам развод меня нисколько не удивляет.

— Почему?

— Я еще до свадьбы говорил, что надолго их союза не хватит. Когда увидел их вместе, понял это сразу.

— Что на это намекало?

— Слишком разными они мне казались. Супруга Дениса выделялась неуместными манерами.

— Можно подробнее?

— Они тогда и женаты еще не были — только начали встречаться. Дарья ее зовут, правильно? Денис играл за дубль, а она приходила на его матчи в вызывающе яркой одежде. До того, что все вокруг охали и причмокивали. И это не в стриптиз-клубе и не на дискотеке, а на матче дублирующих составов! Я даже Дениса просил поговорить с Дарьей, сказать ей, чтобы на футбол одевалась поскромнее. Еще мы крупно помогли ей как раз в то время.

— Это чем же?

— Они попросили перевести ее на учебу в Москву. До этого она училась в другом городе, но захотела перевестись в московский вуз. Сделать это было трудно, но мы все же помогли — Эдик Безуглов вопросом занимался. В итоге жена Глушакова этот вуз так и не окончила.

Глушаков мне казался более серьезным и солидным человеком, чем его будущая жена.

— Еще один ваш бывший игрок, Дмитрий Тарасов, отметился скандалом с невыплаченными за 9 лет алиментами.

— Кстати, про Тарасова. Об их паре с Бузовой я говорил то же самое. Что долго они вместе не протянут. Так и получилось. А насчет алиментов первой жене, уверен, что специально Дима от выплат не уклонялся.

— Он сказал, что все эти годы они автоматически списывались с его зарплаты.

— Возможно, там возникла техническая проблема. Допустим, с зарплаты у Тарасова алименты списывались, но ведь у футболистов может быть много статей доходов. Премиальные за победы, за индивидуальные показатели, рекламные доходы, например. Может, не со всех источников заработка алименты выплачивались. Потому здесь, да, допускаю, что Дима мог что-то упустить.

— А сколько составляют премиальные футболистов в том же «Локомотиве»?

— В зависимости от статуса матчей, уровня соперников. При мне за победы в топовых матчах премиальные платили по 20 тысяч долларов, за три очка во встречах с командами поскромней — 10 тысяч. Но это в то время, 10 лет назад. За игры, которые приближали «Локомотив» в прошлом сезоне к чемпионству, платили, конечно, больше.

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Кто лучший президент для РФС

— Вернемся к РФС. Его будущим президентом называют Александра Дюкова. Стоит ли этому верить?

— Вполне. Особенно если эта кандидатура одобрена сверху. Другой вопрос, насколько хорош Дюков в качестве президента РФС.

— И насколько?

— Вот в этом есть сомнения. Почему? Александр Дюков — человек занятой, в его ведении вопросы очень крупного масштаба. Помимо ключевой должности в совете директоров «Зенита» он же еще и генеральный директор ПАО «Газпром Нефть». Да, если он возглавит РФС, из совета директоров «Зенита» его выведут, чтобы не было конфликта интересов. Но будет ли Дюков заниматься футбольными делами скрупулезно и в ежедневном режиме? Думаю, нет. Для него это слишком нудно.

— На примере Мутко мы видим, что президент может почти на год и «приостановить» исполнение своих обязанностей.

— Здесь уместна поговорка: «Кот из дома — мыши в пляс». РФС — огромная организация! Помимо первой сборной это еще десятки сборных, мини-футбол, пляжный футбол, женские команды и еще сотни проблем, которые надо решать в ежедневном режиме. Развитие футбола возможно лишь при условии полной вовлеченности президента РФС в эту работу и строгом регулярном контроле. Стань президентом Дюков, этой вовлеченности, на мой взгляд, не будет. Александр Валерьевич больше полезен в другом качестве.

— В каком же?

— Например, во главе попечительского совета, который будет привлекать в наш футбол деньги. Вот здесь возможности, связи и влиятельность Дюкова очень пригодятся. Как и другого человека такого же статуса и возможностей.

— Вы подчеркнули, что для пользы дела президент РФС должен быть полностью вовлечен в работу. На вашей памяти такие президенты были?

— Конечно! Мутко в свой первый приход. Я же тогда президентом «Локомотива» был, видел, как Виталий Леонтьевич работает. Многое в то время изменилось в лучшую сторону, многое было сделано для развития футбола. Застал я во главе РФС и Фурсенко. С ним – то же самое. Первое время Сергей Александрович кипел энтузиазмом и новыми идеями. Потом, наверное, он от футбола подустал. Я потому и не считаю хорошей идеей возвращение Мутко, что он давно уже занимается задачами другого масштаба. Мутко был министром спорта, теперь он вице-премьер. РФС для него — пройденный этап, не тот масштаб. Не будет он там работать.

— Александра Алаева, который де-юре руководит РФС с декабря, видите президентом?

— Одним из минусов Алаева называют возраст: мол, слишком молодой, 38 лет. Но я с ним лично не знаком, мне его деловые качества неизвестны, поэтому кандидатура Алаева для меня непонятна. Просто не знаю.

— У Валерия Газзаева тоже остались амбиции порулить российским футболом.

— Вот его кандидатура в данной ситуации выглядит почти оптимально. Если Валерий Георгиевич сможет прийти в РФС в статусе освобожденного депутата, не получающего в Госдуме зарплату, и если у Газзаева хватит энтузиазма для проведения реформ, то его опыт может оказаться очень полезным. Он ведь прошел огромный путь в качестве игрока и тренера, руководил клубом, занимался организацией футбольных проектов, в последние годы изучал футбольный опыт европейских стран. Поэтому в нынешних обстоятельствах его кандидатура выглядит обоснованно.

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— Вернемся к Дюкову. Практика нашего футбола показывает, что просто так информация о кандидатах на такие должности не появляется. Это значит, что исход выборов предрешен?

— Нет. Даже если кто-то считается явным фаворитом и его публично поддерживают вышестоящие организации, это не значит, что президентом РФС станет обязательно условный Дюков.

— Как так?

— К выборам в любом случае готовятся все претенденты на должность, все занимаются агитацией. Все просчитать заранее нереально. Это я вам говорю как политтехнолог. На выборах возможны непредсказуемые повороты и, соответственно, неожиданных исход. Другое дело, что рамки этих неожиданностей обычно ограничены.

— То есть?

— На уровне правительства могут же одобрить не одну кандидатуру, а две-три, даже четыре. Да, чьи-то шансы кажутся выше, о ком-то говорят больше, но заранее на одном человеке не зацикливаются.

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»