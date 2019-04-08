Кто покупает «Спартак»? И что продается за 1 млрд евро?

Проигранное дерби с ЦСКА, кажется, было не самым знаковым событием за последнее время для «Спартака». Гораздо большее значение для понимания, что происходит с клубом, может иметь интервью Андрея Федуна. Брат основного акционера объявил в нем сумму, за которую можно купить самый популярный клуб страны. Это уже пора воспринимать как объявление торгов. А вокруг «Спартака» стали говорить, кто может выступить в качестве покупателя.

Коммерческое предложение и аудит

Время и фигура для знакового интервью, вышедшего в «Спорт-Экспрессе», подобраны с умом. Все случилось накануне московского дерби, то есть на пике интереса к «Спартаку». А позицию озвучивал Андрей Федун – вроде бы и максимально близкий к хозяину клуба человек, но все равно не владелец, а только его брат, и в любой момент можно дезавуировать заявление.

Тем не менее в бизнес-части послания Андрея Федуна есть несколько важных моментов, которые должен иметь в виду потенциальный покупатель. И больше всего часть его интервью была похожа на беглый аудит клуба.

— Годовой бюджет клуба — 100 млн евро (третий-четвертый в РПЛ).

— На примере неудачных переговоров с банкиром Петром Авеном честно заявлено, что «Спартак» — убыточный проект и каждый год требует дофинансирования со стороны акционеров.

— Если стадион собирает на домашний матч более 20 тысяч зрителей, доходы от него покрывают расходы на проведение игры, при 25 тысячах генерируется прибыль.

— Для того чтобы построить рядом с ареной универсальный манеж, нужны только деньги. Вся остальная работа уже проведена.

— Ведутся переговоры с городом о выкупе (аренде) базы рядом со стадионом.

— Клуб вместе со стадионом продавец оценивает в 1 млрд евро.

Что есть у «Спартака», кроме игроков и стадиона?

«Спартак» оценен в 1 млрд. Что туда входит? Стоимость состава согласно transfermarkt.com (тот еще источник, но другого нет) – 105 млн евро. Стоимость игроков команды «Спартак-2» — это еще 10 млн евро. Строительство стадиона в Тушине обошлось в 14,5 млрд рублей (порядка 250–300 млн евро по тем ценам, когда возводилась арена).

Что входит в остальные 600 млн евро? Бренд? База болельщиков одной из самых популярных команд страны? Что-то еще?..

Возможно, в озвученной сумме учтена и другая инфраструктура клуба. У «Спартака» есть база в Тарасовке. Это тоже солидный актив. Если удастся перевезти команду в спорткомплекс в Тушино, то в ближайшем Подмосковье теоретически освободится большой участок земли. Кроме того, у клуба в районе Сокольников есть академия имени Черенкова. Это тоже большой земельный участок на несколько футбольных полей. Теоретически все эти активы имеют определенную ценность. Но с точки зрения традиционного российского бизнеса они не такие уж и ликвидные. Попробуйте на месте футбольной академии выстроить какой-нибудь бизнес-центр или апартаменты – и увидите, какую реакцию это вызовет у фанатов «Спартака».

Кто покупатель? Называют две фамилии – Усманов и Абрамович

Тем не менее в Москве футбольные клубы в основном покупают ради недвижимости и земельных участков. Те же «Торпедо» и «Динамо» отходили инвесторам в качестве нагрузки к девелоперским проектам в районе метро «Автозаводская» и в Петровском парке. Судьба этих команд после продаж незавидна. Вот только сделать нечто подобное со «Спартаком» будет затруднительно. Фанаты клуба слишком многочисленны и активны, за их спиной провернуть такие проекты – довольно непростая задача.

Так что «Спартак» имеет смысл покупать тем инвесторам, кто понимает, что такое спортивный бизнес в России. Это значительно сужает список возможных претендентов на клуб. Сейчас вообще в слухах фигурирует всего две фамилии.

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Первая — Алишер Усманов. Имя миллиардера (№10 в российском списке «Форбс» с состоянием в 12,5 млрд долларов) то и дело всплывает, когда речь идет о «Спартаке». В августе прошлого года он продал свой 30-процентный пакет акций лондонского «Арсенала» за 2,3 млрд долларов, но вряд ли охладел к футболу. А интересы в спорте Усманова обширны. Он президент Международной федерации фехтования, и считается, что сейчас всем российским спортом руководят близкие ему люди: главой ОКР является экс-саблист Станислав Поздняков, а министром спорта – еще один бывший фехтовальщик Павел Колобков.

Имя второго кандидата, фигурирующего в слухах, немного неожиданное – Роман Абрамович. Считается, что после проблем с получением британской визы он значительно охладел к «Челси». Проект по реконструкции «Стэмфорд Бридж» заморожен, а на днях британские СМИ сообщили, что Абрамович впервые за последние годы не выкупил корпоративные ложи на арене. Клубу пришлось в очередной раз опровергать слухи о желании Абрамовича продать команду.

Неожиданным же имя Романа Абрамовича считается потому, что он в свое время – после воцарения Виталия Мутко в российском спорте – чуть ли не демонстративно свернул футбольные проекты в России. Но возможно, сейчас речь идет не об интересе Абрамовича к «Спартаку», а «Спартака» – к Абрамовичу.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»