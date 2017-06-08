Кристин Нобоа: «Представляю, как играют команды Манчини. Через неделю узнаю и свою роль в «Зените»

Первый летний новичок «Зенита» в интервью еженедельнику «Футбол» рассказал о своих ожиданиях от переезда в Санкт-Петербург и предстоящем разговоре с Роберто Манчини.
— Когда вы получили предложение от «Зенита»?
— В конце прошлой недели позвонил спортивный директор Константин Сарсания. Разговор получился максимально конкретным, договорились мы обо всем быстро. И уже в воскресенье я стал зенитовцем официально.
— Это ведь могло произойти и зимой, и прошлым летом. Что вам тогда помешало перейти в «Зенит»?
— Да, разговоры велись, со стороны «Зенита» интерес обозначался. Но почему на этом все заканчивалось, я не знаю. До конкретного предложения не доходило. С третьего раза все получилось без задержек.
— «Ростов» новый контракт предлагал?
— В этом не было смысла. В клубе заранее знали мою позицию — если Курбан Бердыев покидает «Ростов», я тоже ухожу.
— О продолжении сотрудничества с Бердыевым беседовали?
— Конкретно — нет. К тому же сезон закончился почти три недели назад, мне надо было определяться с будущим. А Курбан Бекиевич ведь до сих пор официально не стал главным тренером, ни в «Рубине», ни где либо еще.
— Теперь можете раскрыть варианты, которые у вас были, кроме «Зенита»?
— Имелись предложения из Европы, из Мексики. Россия? «Зенит» оказался единственным. Об интересе других сообщалось, но именно как об интересе. До конкретного предложения не доходило. Поэтому и обсуждать эти клубы бессмысленно. В футболе очень много слухов, которые так и остаются слухами.
— Согласились на переход в «Зенит» только убедившись в заинтересованности со стороны Роберто Манчини?
— По-моему, другого варианты и быть не могло. Константин Сарсания сказал, что моя кандидатура обсуждалась с Манчини, который и выразил желания позвать меня в команду.
— С Манчини уже беседовали?
— Пока нет.
— Что знаете об этом тренере?
— Роберто — один из лучших в Европе специалистов. Да об этом наглядно говорят результаты его команд. Но если скажу, что очень внимательно за ними следил, это будет преувеличением. Тем не менее стиль игры команд Манчини я хорошо представляю — зрелищный комбинационный футбол, от атаки.
— Вашу роль в этом футболе обговаривали?
— Нет. О требованиях Манчини и какой он видит мою игру в «Зените», узнаю после встречи с тренером. Подготовка к сезону стартует уже в середине июня. Через неделю с Манчини и познакомимся, и поговорим.
Текст: Максим Михалко
Фото: Global Look Press