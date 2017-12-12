Кому нужен Федор Смолов. Все варианты продолжения карьеры лучшего бомбардира России

Федор Смолов хочет уехать в топ-чемпионат. И к Федору Смолову есть интерес от серьезных клубов. Еженедельник «Футбол» взвешивает шансы главного бомбардира России на переход в другую команду, но не дает никаких советов.
Федор Смолов
Возраст: 27 лет (09.02.1990)
Стоимость: 12 млн евро (по оценке transfermarkt.de)
Клуб: «Краснодар»
Контракт: до 30.06.2019
Агент: ProSports Management (Кахор Муминов, Герман Ткаченко)
Достижения: лучший бомбардир Российской Премьер-лиги (2015/16, 2016/17)
Футболист года по опросу еженедельника «Футбол» (2016)
Федор Смолов: «У меня состоялся серьезный разговор с самим собой. И я поменял все в своей жизни»
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Клуб-претендент
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Конкуренты
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Комментарии
|«Реал»
|Мауро Икарди («Интер»),
Алексис Санчес («Арсенал»),
Тимо Вернер («РБ Лейпциг»)
|Смолов есть в шорт-листе «Реала», но идет там далеко не под первым номером. Должно случиться что-то неординарное, чтобы Мадрид все-таки купил незвездного форварда в возрасте под 30. От Переса ждут топ-трансферов, а покупку Смолова фанаты просто не поймут. «Реалу» нужен Икарди, там готовятся перестраивать атаку после продажи Бэйла, но скорее всего займутся этим только летом.
|«Наполи»
|Фабио Квальярелла («Сампдория»),
Марио Балотелли («Ницца»)
|У «Наполи» серьезно травмирован центральный нападающий Аркадиуш Милик. И теперь на позиции центрфорварда используется фланговый Мертенс. К счастью для Сарри, он заиграл, но все равно это временный вариант. А сейчас еще выбыл и левый нападающий Инсинье. Так что «Наполи» надо срочно что-то придумывать – центрфорвард необходим, и с юга Италии смотрят уже на север, точнее, на Квальяреллу. Проблема и в том, что Сарри не любит тратить деньги, да и в Италии их не так много. А русский футболист – это всегда риск.
|«Вест Хэм»
|Энди Кэрролл, Чичарито
|У «Вест Хэма» крутой состав – среди форвардов, например, числятся Чичарито, Энди Кэрролл, Андре Айю… Но со всей этой набранной Славеном Биличем бандой команда идет ко дну. Зимой там точно что-то будут менять, но прежде всего ожидается большая распродажа. А кого будет покупать Мойес – это еще вопрос. В пользу Смолова говорит то, что именно этот тренер когда-то в «Эвертоне» очень верил в Динияра Билялетдинова. Но слишком редко бомбардиры из чемпионата России хорошо адаптируются в Англии. Мусса и Ньяссе, если что, подтвердят.
|«Боруссия» Д
|Генрих Мхитарян («МЮ»)
|Летом «Боруссия» едва не приобрела Смолова, но не сошлась с «Краснодаром» в цене. Сейчас клуб из Дортмунда скорее по привычке называют одним из претендентов на форварда сборной России. «Шмели» больше интересуются Эмре Джаном и прощупывают варианты возвращения Мхитаряна.
|«Спартак»
|Луис Адриано,
Зе Луиш
|Прошедшим летом этот трансфер оказался невозможен из-за обиды владельца «Краснодара» Сергея Галицкого на «Спартак» и Леонида Федуна. Но с тех пор многое изменилось: миллиардеры помирились. Говорят, Федун на Совете по спорту сам подошел и извинился перед Галицким за некорректную деятельность своих скаутов. Извинения были приняты.
|«Зенит»
|Александр Кокорин,
Себастьян Дриусси
|Роберто Манчини четко дал понять, что ему нужны лучшие российские игроки. Ожидается, что зимой «Зенит» устроит жесткую охоту на них, а одной из главных целей станет Федор Смолов. У Питера есть что предложить взамен – Артем Дзюба, видимо, Манчини совсем не нужен.
Итого: за полгода до домашнего ЧМ-2018 Федору Смолову рискованно менять лигу. В топ-чемпионатах календарь напряженнее, конкуренция жестче, а времени на адаптацию совсем нет. И в то же время уже в феврале Смолову исполняется 28 лет. Слишком много, чтобы упускать еще один шанс на карьеру в Европе.
Фото: Сергей Дроняев
Подготовили: Андрей Вдовин, Илья Егоров, Никита Котов, Антон Муша