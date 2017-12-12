Кому нужен Федор Смолов. Все варианты продолжения карьеры лучшего бомбардира России

Федор Смолов хочет уехать в топ-чемпионат. И к Федору Смолову есть интерес от серьезных клубов. Еженедельник «Футбол» взвешивает шансы главного бомбардира России на переход в другую команду, но не дает никаких советов.

Федор Смолов

Возраст: 27 лет (09.02.1990)

Стоимость: 12 млн евро (по оценке transfermarkt.de)

Клуб: «Краснодар»

Контракт: до 30.06.2019

Агент: ProSports Management (Кахор Муминов, Герман Ткаченко)

Достижения: лучший бомбардир Российской Премьер-лиги (2015/16, 2016/17)

Футболист года по опросу еженедельника «Футбол» (2016)

Федор Смолов: «У меня состоялся серьезный разговор с самим собой. И я поменял все в своей жизни»

Клуб-претендент Конкуренты Комментарии «Реал» Мауро Икарди («Интер»), Алексис Санчес («Арсенал»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг») Смолов есть в шорт-листе «Реала», но идет там далеко не под первым номером. Должно случиться что-то неординарное, чтобы Мадрид все-таки купил незвездного форварда в возрасте под 30. От Переса ждут топ-трансферов, а покупку Смолова фанаты просто не поймут. «Реалу» нужен Икарди, там готовятся перестраивать атаку после продажи Бэйла, но скорее всего займутся этим только летом. «Наполи» Фабио Квальярелла («Сампдория»), Марио Балотелли («Ницца») У «Наполи» серьезно травмирован центральный нападающий Аркадиуш Милик. И теперь на позиции центрфорварда используется фланговый Мертенс. К счастью для Сарри, он заиграл, но все равно это временный вариант. А сейчас еще выбыл и левый нападающий Инсинье. Так что «Наполи» надо срочно что-то придумывать – центрфорвард необходим, и с юга Италии смотрят уже на север, точнее, на Квальяреллу. Проблема и в том, что Сарри не любит тратить деньги, да и в Италии их не так много. А русский футболист – это всегда риск. «Вест Хэм» Энди Кэрролл, Чичарито У «Вест Хэма» крутой состав – среди форвардов, например, числятся Чичарито, Энди Кэрролл, Андре Айю… Но со всей этой набранной Славеном Биличем бандой команда идет ко дну. Зимой там точно что-то будут менять, но прежде всего ожидается большая распродажа. А кого будет покупать Мойес – это еще вопрос. В пользу Смолова говорит то, что именно этот тренер когда-то в «Эвертоне» очень верил в Динияра Билялетдинова. Но слишком редко бомбардиры из чемпионата России хорошо адаптируются в Англии. Мусса и Ньяссе, если что, подтвердят. «Боруссия» Д Генрих Мхитарян («МЮ») Летом «Боруссия» едва не приобрела Смолова, но не сошлась с «Краснодаром» в цене. Сейчас клуб из Дортмунда скорее по привычке называют одним из претендентов на форварда сборной России. «Шмели» больше интересуются Эмре Джаном и прощупывают варианты возвращения Мхитаряна. «Спартак» Луис Адриано, Зе Луиш Прошедшим летом этот трансфер оказался невозможен из-за обиды владельца «Краснодара» Сергея Галицкого на «Спартак» и Леонида Федуна. Но с тех пор многое изменилось: миллиардеры помирились. Говорят, Федун на Совете по спорту сам подошел и извинился перед Галицким за некорректную деятельность своих скаутов. Извинения были приняты. «Зенит» Александр Кокорин Себастьян Дриусси Роберто Манчини четко дал понять, что ему нужны лучшие российские игроки. Ожидается, что зимой «Зенит» устроит жесткую охоту на них, а одной из главных целей станет Федор Смолов. У Питера есть что предложить взамен – Артем Дзюба, видимо, Манчини совсем не нужен.

Итого: за полгода до домашнего ЧМ-2018 Федору Смолову рискованно менять лигу. В топ-чемпионатах календарь напряженнее, конкуренция жестче, а времени на адаптацию совсем нет. И в то же время уже в феврале Смолову исполняется 28 лет. Слишком много, чтобы упускать еще один шанс на карьеру в Европе.

Фото: Сергей Дроняев

Подготовили: Андрей Вдовин, Илья Егоров, Никита Котов, Антон Муша

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