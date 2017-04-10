Фишка «Фишта». Как олимпийский стадион в Сочи стал футбольной ареной

Кубок конфедераций-2017 пройдет на четырех российских стадионах. На аренах в Казани и московском Тушине уже давно играют в футбол, причем в столице Татарстана успели превратить поле в бассейн, а потом вернуть все, как было. Стройка на питерском Крестовском острове достойна отдельной саги, но и эта эпическая битва со здравым смыслом, кажется, подходит к завершению. А в конце марта первый в истории футбольный матч состоялся на сочинском «Фиште» — еще одном стадионе с удивительной судьбой. Сборная России на этом «премьерном показе» выдала бодрую ничью со статусной Бельгией (3:3). Еженедельник «Футбол» изучил олимпийскую арену в ее новой реинкарнации и спешит поделиться впечатлениями.

Ремонта много не бывает

Если кто не в курсе, то изначально Фишт – горная вершина Главного Кавказского хребта. С адыгейского это слово переводится как «белая голова», и расшифровать такое название несложно. Высота Фишта – 2867 метров, а значит, снег на ней лежит постоянно. На «Фиште», который стадион, снега как раз почти не бывает: у самого Черного моря это атмосферное явление воспринимается скорее как аномалия. Так что о «горном» происхождении арены напоминает разве что крыша. Она белоснежная, ребристая, и изгиб козырька теоретически может символизировать холм. Хотя, по-честному, со стороны, и особенно в темное время суток, это скорее похоже на самую большую летающую тарелку из всех, что разбросаны по Олимпийскому парку.

На Играх-2014 «Фишту» была уготована интересная участь. Здесь проходили церемонии открытия и закрытия… и больше ничего. И во время Олимпиады мы не переставали удивляться, когда журналистский шаттл, катавший нас по объектам, методично останавливался у «Фишта». «Как будто там что-то происходит», — вздыхали мы, глядя на пустую остановку и жалея о потраченном времени. О потраченных на это сооружение деньгах старались даже не задумываться. Ибо точную цифру сметы мы все равно вряд ли узнаем. Хотя бы из-за бесконечных реконструкций, которые происходят на этом стадионе.

Первая переделка происходила еще при строительстве. Говорят, проект забраковали телевизионные боссы. По сюжету церемонии открытия требовалась куча конструкций, привязанных к крыше. Пришлось все переделывать именно под нужды шоу. В результате «Фишт» сдавали последним, практически «на флажке», когда все остальные объекты были готовы. Стадион получился интересным. Фактически он состоял из двух равных половин, не соединенных друг с другом. Мне «повезло» на церемонии открытия получить место на восточной трибуне – той, что обычно и попадает в телекартинку и находится напротив самой престижной западной, где расположены главные VIP-ложи. И путешествовать пришлось со специально обученным провожатым, который точно знал, где выскочить на улицу и как попасть внутрь «по ту сторону».

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Пустые пространства между центральными трибунами замуровывали уже в следующую реконструкцию, которая случилась после Олимпиады. Так появились трибуны за воротами, и арена превратилась в полноценный овал.

— Главной проблемой стала стыковка старого и нового. Вживление новых систем в старый организм, — говорит нынешний директор «Фишта» Олег Кравченко, показывая куда-то на потолок. Очевидно, «стыковка» происходила именно здесь, хотя визуально этого не понять: стены белые, потолок серый, по ним струятся трубы и кабели. Мы находимся аккурат между двумя трибунами в просторном тоннеле. Болельщикам сюда не попасть, зато именно здесь катаются автобусы команд. Они подъезжают прямо к раздевалкам, уже внутри стадиона.

Раздевалки – еще один итог второй по счету реконструкции «Фишта». К Олимпиаде их не делали за ненадобностью, а вот футболистам без этих помещений никак. Здесь же, в чреве западной трибуны, сделали комнаты для ФИФА, УЕФА, РФС – всех служб спортивного направления. К Кубку конфедераций откроют огромный медпункт и три ресторана с панорамным видом на поле для VIP-гостей. Пока вместо ресторанов тут оперативный штаб: расставлены столы и стулья, за ними сидят и работают какие-то люди. Одним словом, не слишком аппетитно.

Временные недоступны

Вместимость «Фишта» на Олимпиаде была 40 тысяч человек. Сейчас, когда все переформатировали, сюда могут прийти 43 700 болельщиков. Из них 4130 разместятся на временных трибунах, крайние верхние ряды которых аккуратно огибают табло. Снаружи конструкция производит впечатление не самой надежной, и когда Олег Кравченко обещает на нее запустить журналистов, я даю ему последний шанс. «Может, не надо?» — уточняю, стараясь улыбаться. «Ну почему же? Там абсолютно безопасно, всем требованиям ФИФА трибуны соответствуют», — директор стадиона уверен, что это отличная идея.

Наверное, нам еще и с погодой не повезло: лил дождь, а порывистый ветер с моря так и норовил эти секторы раскачать. Но ощущения на верхотуре жутковатые: земля – в десятках метрах под ногами, а кроме металлического каркаса из трубок, здесь ничего нет. Самое сложное – спуститься вниз. Ступени коротковаты и отчаянно не хватает поручней, чтобы за них хвататься. С маленькими детьми сюда точно лучше не соваться, да и для взрослых приключение, скажем так, на любителя. На игру с Бельгией билеты сюда не продавали. Как выясняется, не просто так.

— Можно отметить, что определенных доработок требуют временные трибуны, на которых зрители не сидели. Формально они соответствуют всем нормам. Но по результатам пятого инспекционного визита ФИФА были даны определенные рекомендации по повышению комфорта. Мы достаточно серьезно к этому относимся, и были причины, по которым сегодня трибуны решили не использовать, — признается уже после матча операционный директор Оргкомитета «Россия-2018» Дмитрий Годунов.

На мое предложение конкретизировать, в чем именно будут заключаться доработки, он поясняет: «Среди рекомендаций, которые были даны, есть изменение конфигурации перил. Они будут более удобными, более высокими. Сделают некоторые доработки лестниц, опоры ног для зрителей. Ведется оценка ветровой нагрузки. Возможно, там будет баннер, но пока точно не могу сказать».

Так что в ближайшее время «Фишт» ждет еще один ремонт. Но этой арене к перестройкам точно не привыкать.

Поле для гордости

Неразберихи на премьере обновленного «Фишта» хватало. У журналистов претензий вообще вагон и маленькая тележка, но болельщикам тонкости работы местных розеток едва ли интересны. А вот внезапное отсутствие воды в туалетах настроения им наверняка не добавило. Ну и конечно, куда без длиннющих очередей на входе. Досмотр зрителям устроили капитальный: в аэропорт попасть легче, чем на футбол. А вот пропускные пункты открыли не за три часа до старта, как обещали, а сильно позже, когда собралась приличная толпа. И распределить ее правильно тоже не смогли.

— Южный пропускной пункт был перегружен, тогда как северный оказался недогружен. Сегодня достаточно много людей прибывало на собственных автомобилях. Они парковались как раз с южной стороны, и это создало перегрузку южного КПП. Во время Кубка конфедераций зрители будут приезжать преимущественно на общественном транспорте. И нагрузку теперь распределим правильно, — раскрывает подробности Дмитрий Годунов. — Мы сделаем все, чтобы во время Кубка конфедераций было все намного лучше и такой проблемы не возникло. У нас будет больше ресурсов, мы по-другому организуем и усовершенствуем систему работы так называемой «последней мили» – это дистанция от транспортной инфраструктуры до входа на стадион. Навигация перед КПП станет лучше.

А по поводу всевозможных мелких накладок операционный директор Оргкомитета «Россия-2018» философски замечает: «Тестовые мероприятия для того и сделаны, чтобы нащупать какие-то слабые места, которые требуют внимания. В каком-то смысле чем больше вылезает каких-то моментов, тем лучше и полезнее для нас как для организаторов».

Зато к чему не было нареканий точно ни у кого, так это к качеству поля. Главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес пел сочинскому газону настоящие дифирамбы и уверенно заявил, что за последние семь лет нигде не видел поля такого качества. Эту же мысль озвучил и Дмитрий Комбаров. По словам спартаковца, газон «Фишта» — лучший в России.

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Олег Кравченко хоть и не агроном, но всегда готов объяснить, почему так получилось: «Здесь хоть три дня дождей – две системы дренажа, естественный и вакуумный. Если сработают датчики о том, что почва переувлажнена, то включается система, которая отсасывает влагу. Хоть стадион построен в низменности, но здесь насыпной грунт. Арена приподнята на три метра, а на глубине 2,5 метра – сплошная бетонная чаша. То есть невозможно поступление грунтовых вод».

В оргкомитете газоном тоже полностью довольны. Тем более что он, по сути, и будет лицом этого стадиона. По крайней мере для телезрителей. «Газон отстоял безупречно, и это безусловное достижение. Потому что это именно то, что увидят миллионы зрителей на телеэкранах», — резонно замечает Денис Годунов.

В общем, твердую четверку за первый тестовый матч «Фишт» заслужил. Для оценки повыше надо поработать, и для этого будет еще целых три игры. Местный ФК «Сочи» проведет на этом поле два домашних матча в ПФЛ — 21 апреля против «Ротор-Волгограда» и 7 мая против ростовского СКА. А между этими встречами здесь же 2 мая состоится финал Кубка России. Который и станет для «Фишта» настоящим генеральным прогоном перед футболом планетарного значения.

Москва – Сочи – Москва

Текст: Илья Зубко

Фото: ТАСС, Global Look Press

Илья Зубко Заместитель редактора отдела спорта «Российской газеты»