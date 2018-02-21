Дьявольский аккорд, волчий оскал и нападение на Париж. Три ставки на еврокубковые игры и другие главные матчи недели

Автор: Никита Котов 0

На предстоящей неделе решится судьба российских клубов в Лиге Европы. В Англии пройдут сразу два суперматча: «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Кубка лиги, а «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сойдутся в битве за зону ЛЧ. В Италии «Рома» продолжит сражение за место в первой четверке, во Франции же «Марсель» постарается остановить «ПСЖ».

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21 февраля
ЦСКА – «Црвена Звезда»
Место: Москва, Россия
Стадион: «Арена ЦСКА»
Время: 20:00 (мск)

Первый раунд этого противостояния завершился нулевой ничьей. В последний раз ЦСКА добирался до 1/8 финала Лиги Европы в 2011 году. Лучшим результатом сербского клуба в турнире стал выход в финал Кубка УЕФА в сезоне-1978/79, где они уступили «Боруссии» из Менхенгладбаха. «Црвена Звезда» не проигрывает в официальных матчах с октября прошлого года. Тогда же и армейцы в последний раз потерпели поражение на домашнем стадионе.

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                                                   П1        Х        П2
ЦСКА – «Црвена Звезда»     1,75     3,44    5,92

Обамеянг

25 февраля
«Арсенал» – «Манчестер Сити»
Место: Лондон, Англия
Стадион: «Уэмбли»
Время: 19:30 (мск)

Предстоящий матч станет вторым кубковым финалом между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» в XXI веке. В 2014 году они разыгрывали Суперкубок Англии, и тогда победителем вышли «канониры» (3:0). «Арсенал» не может победить в шести подряд гостевых матчах во всех английских турнирах. И тот факт, что лондонцы считаются номинальными хозяевами поля, должен сыграть им на руку. «Горожане» в этом сезоне уступили лишь трижды: «Шахтеру» в ЛЧ, «Ливерпулю» в АПЛ и «Уигану» в Кубке Англии.

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                                                               П1        Х        П2
«Арсенал» – «Манчестер Сити»      5,34     4,45    1,54

25 февраля
«Манчестер Юнайтед» — «Челси»
Место: Манчестер, Англия
Стадион: «Олд Траффорд»
Время: 17:05 (мск)

Дьявольский аккорд

Для «МЮ» и «Челси» этот матч играет важную роль в борьбе за лигочемпионскую зону. Обе команды проиграли по две из трех последних встреч в АПЛ, а потому осечка в этом матче может стать фатальной для любой из них. «Синие» не побеждали на «Олд Траффорд» с 2013 года. Но в последних 14 играх между клубами во всех турнирах на счету манкунианцев лишь одна победа. «МЮ» не имел поражений в шести домашних матчах кряду.

                                                                    П1        Х        П2
«Манчестер Юнайтед» — «Челси»      2,19     3,31    3,56

Раджа Найнгголан, Рома

25 февраля
«Рома» – «Милан»
Место: Рим, Италия
Стадион: «Стадио Олимпико»
Время: 22:45 (мск)

Волчий оскал

Дженнаро Гаттузо удалось достучаться до своих футболистов, и теперь матчи «Милана» вновь приносят удовольствие болельщикам. «Дьяволы» не проигрывают в восьми матчах подряд во всех турнирах, в том числе в четырех гостевых встречах в Серии А. Римляне прервали затянувшуюся безвыигрышную серию двумя победами над аутсайдерами и намерены закрепить свой успех. «Волки» одолели соперников в четырех предыдущих матчах против «Милана» в чемпионате.

                                       П1        Х        П2
«Рома» – «Милан»     1,91     3,65    4,10

ПСЖ Кавани Неймар

25 февраля
«ПСЖ» – «Марсель»
Место: Париж, Франция
Стадион: «Парк де Пренс»
Время: 23:00 (мск)

Нападение на Париж

«ПСЖ» уверенно движется к чемпионскому титулу, а в их календаре остается не так много матчей, где можно понести очковые потери. Но одним из таких видится игра против «Марселя». Чтобы повысить свои шансы в чемпионской гонке «Олимпику» нужна только победа. Встреча первого круга завершилась результативной ничьей – 2:2. В этом сезоне обе команды роднит то, что последнее поражение в Лиге 1 они потерпели от «Лиона».

                                           П1        Х        П2
«ПСЖ» – «Марсель»     1,26     6,46    9,78

Текст: Никита Котов
Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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Никита Котов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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