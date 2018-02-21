Дьявольский аккорд, волчий оскал и нападение на Париж. Три ставки на еврокубковые игры и другие главные матчи недели

На предстоящей неделе решится судьба российских клубов в Лиге Европы. В Англии пройдут сразу два суперматча: «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Кубка лиги, а «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сойдутся в битве за зону ЛЧ. В Италии «Рома» продолжит сражение за место в первой четверке, во Франции же «Марсель» постарается остановить «ПСЖ».

21 февраля

ЦСКА – «Црвена Звезда»

Место: Москва, Россия

Стадион: «Арена ЦСКА»

Время: 20:00 (мск)

Первый раунд этого противостояния завершился нулевой ничьей. В последний раз ЦСКА добирался до 1/8 финала Лиги Европы в 2011 году. Лучшим результатом сербского клуба в турнире стал выход в финал Кубка УЕФА в сезоне-1978/79, где они уступили «Боруссии» из Менхенгладбаха. «Црвена Звезда» не проигрывает в официальных матчах с октября прошлого года. Тогда же и армейцы в последний раз потерпели поражение на домашнем стадионе.

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П1 Х П2

ЦСКА – «Црвена Звезда» 1,75 3,44 5,92

25 февраля

«Арсенал» – «Манчестер Сити»

Место: Лондон, Англия

Стадион: «Уэмбли»

Время: 19:30 (мск)

Предстоящий матч станет вторым кубковым финалом между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» в XXI веке. В 2014 году они разыгрывали Суперкубок Англии, и тогда победителем вышли «канониры» (3:0). «Арсенал» не может победить в шести подряд гостевых матчах во всех английских турнирах. И тот факт, что лондонцы считаются номинальными хозяевами поля, должен сыграть им на руку. «Горожане» в этом сезоне уступили лишь трижды: «Шахтеру» в ЛЧ, «Ливерпулю» в АПЛ и «Уигану» в Кубке Англии.

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П1 Х П2

«Арсенал» – «Манчестер Сити» 5,34 4,45 1,54

25 февраля

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»

Место: Манчестер, Англия

Стадион: «Олд Траффорд»

Время: 17:05 (мск)

Дьявольский аккорд

Для «МЮ» и «Челси» этот матч играет важную роль в борьбе за лигочемпионскую зону. Обе команды проиграли по две из трех последних встреч в АПЛ, а потому осечка в этом матче может стать фатальной для любой из них. «Синие» не побеждали на «Олд Траффорд» с 2013 года. Но в последних 14 играх между клубами во всех турнирах на счету манкунианцев лишь одна победа. «МЮ» не имел поражений в шести домашних матчах кряду.

П1 Х П2

«Манчестер Юнайтед» — «Челси» 2,19 3,31 3,56

25 февраля

«Рома» – «Милан»

Место: Рим, Италия

Стадион: «Стадио Олимпико»

Время: 22:45 (мск)

Волчий оскал

Дженнаро Гаттузо удалось достучаться до своих футболистов, и теперь матчи «Милана» вновь приносят удовольствие болельщикам. «Дьяволы» не проигрывают в восьми матчах подряд во всех турнирах, в том числе в четырех гостевых встречах в Серии А. Римляне прервали затянувшуюся безвыигрышную серию двумя победами над аутсайдерами и намерены закрепить свой успех. «Волки» одолели соперников в четырех предыдущих матчах против «Милана» в чемпионате.

П1 Х П2

«Рома» – «Милан» 1,91 3,65 4,10

25 февраля

«ПСЖ» – «Марсель»

Место: Париж, Франция

Стадион: «Парк де Пренс»

Время: 23:00 (мск)

Нападение на Париж

«ПСЖ» уверенно движется к чемпионскому титулу, а в их календаре остается не так много матчей, где можно понести очковые потери. Но одним из таких видится игра против «Марселя». Чтобы повысить свои шансы в чемпионской гонке «Олимпику» нужна только победа. Встреча первого круга завершилась результативной ничьей – 2:2. В этом сезоне обе команды роднит то, что последнее поражение в Лиге 1 они потерпели от «Лиона».

П1 Х П2

«ПСЖ» – «Марсель» 1,26 6,46 9,78

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев