Братские разборки. Кто станет страной-хозяйкой Евро-2024?

27-го сентября в Ньоне cостоится встреча исполнительного комитета УЕФА, где решится, кто же все-таки проведет Евро-2024. До конца дошли всего две страны с огромным совместным бэкграундом: Германия и Турция. Кто из них в результате заработает кучу денег на футбольных фанатах?

Претендент: Германия

«За»

Огромный опыт

Для Германии этот Евро может стать четвертым домашним футбольным турниром: страна уже проводила два чемпионата мира (1974 и 2006) и один ЧЕ (1988). Немцы прекрасно знают, как организовывать большие турниры, на что делать упор и сколько денег потратить. Опыт ЧМ-2006 еще свеж в памяти, поэтому проблем, в принципе, возникнуть не должно. К тому же за последние 20 лет Германия приняла четыре финала Лиги чемпионов, чего не делала ни одна страна Европы. По этому показателю немцы на пять голов выше Турции, и они без труда приняли бы турнир, даже если бы о нем стало известно за полгода. Такого однозначно нельзя сказать об их соперниках.

Безопасность

Германия — одна из футбольных держав, способных учиться на своих ошибках и больше их не повторять. После недавнего случая нападения на автобус «Боруссии» немцы стали куда трепетнее относиться к безопасности и игроков, и болельщиков. Сложно представить, сколько «полицаев» будет направлено, чтобы охранять спокойствие болельщиков. Так что английские и российские фанаты в Берлине ни в коем случае не смогут устроить то, что они сделали в Марселе в 2016-м.

Инфраструктура

Германия перевыполнила требования УЕФА: сразу 15 стадионов первой Бундеслиги и семь арен второй Бундеслиги полностью соответствуют требованиям проведения Евро. Немцы все-таки остановились на десяти аренах, три из которых удовлетворяют критериям финала (вместимость более 60 000). Германии не придется вкладывать миллиарды в инфраструктуру: наследие ЧМ-2006 и огромнейшая посещаемость Бундеслиги делают свое дело.

«Против»

Скандал с расизмом

Немецкая история последних месяцев, которая играет на руку Турции. Фотография Озила с Эрдоганом, скандальный уход игрока из сборной, сплетни о новой волне расизма в Бундеслиге — все это уничтожает репутацию немцев. Столько бы они не отнекивались от обвинений, толерантная Европа не может оставить такие проблемы без внимания. Подарит ли Месут Озил своим уходом целый турнир своей исторической родине?

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Это мы уже видели

Евро на территории Германии — немного скучная фраза, вызывающая зевоту. Проблема в том, что уже на сегодняшнем этапе можно сказать, как пройдет турнир и чем отметится организация. Единственная интрига — кто победит? На Евро в Германии мы, скорее всего, не увидим ничего поразительного: немцы проведут отличный турнир без единого намека на какие-то авантюры. А как же футбольный праздник?

Критика в сторону УЕФА

ФИФА и УЕФА постоянно обвиняют в продажности и политических играх. Очередное игнорирование Турции на международной футбольной арене не пройдет бесследно. Еще не остыла история с ЧМ-2026, где заявка Марокко проиграла совместной заявке США, Канады и Мексики. Победа Германии не вызовет огромного бунта, но доверие от стран не Западной Европы это подорвет.

Претендент: Турция

«За»

Самобытность

«Олл инклюзив», море и Таркан — какая страна может стать более идеальной хозяйской Евро-2024? Турция очень необычна, и Евро там будет выделяться как минимум за счет фантастической атмосферы Стамбула. К тому же приморское расположение некоторых принимающих городов позволит фанатам совместить отпуск и Евро.

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Цены

Несложно догадаться, что проживание в Турции будет гораздо дешевле, чем в Германии, даже с учетом повышения цен в период турнира. Это важно, как ни крути. Никто не хочет повторения ЧМ-2002 в Японии и Корее и ЧМ-2010 в ЮАР, а уж платить огромные суммы за перемещение и базовые потребности — тем более. Цены на билеты на футбол и так будут кусаться, так что хотя бы на самой поездке фанаты сэкономить должны.

Впервые примут турнир

Турция не принимала ни одного большого международного турнира. Плохо это? Очень спорно. Россия доказала, что отсутствие опыта — не проблема, а даже преимущество. Болельщики увезут из Турции не только килограммы рахат-лукума, но и целый багаж впечатлений. Страна в последние годы вкладывает огромные деньги в стадионы (построены 32 новые арены) и инфраструктуру, что должны учесть голосующие в Ньоне.

«Против»

Политический скандал

«Реджеп Тайип Эрдоган — тиран, уничтожающий любые зародыши свободы в своей стране» — краткое описание турецкого президента во всех сводках европейских изданий. Европа не имеет ничего против страны, чего нельзя сказать о правительстве. Немцы и сами каждый раз огрызаются при упоминании президента Турции. В случае победы Турции волна ненависти обретет огромные масштабы, наверняка последуют фразы о бойкоте и о смене страны-хозяйки. Вы готовы к восьмилетнему нытью?

Вопросы к безопасности

Это, пожалуй, самая слабая сторона турецкой заявки. Пробитые головы, файеры, беспорядки на улицах — все это будни футбольной Турции. О ее фанатах ходят легенды, а каждый клуб, попадающий в еврокубках в группу с «Галатасараем» или «Бешикташем», еще дома продумывает отъезд из страны. Безопасность — самое важное на международном турнире, и далеко не факт, что турки смогут ее обеспечить.

Большая территория

Самое большое расстояние между двумя немецкими городами (Гамбург и Мюнхен), принимающими Евро, — 790 км. Остальные расположены вблизи друг от друга и позволяют без труда передвигаться по стране. Турция же очень «длинное» государство, где от Стамбула до Трабзона уже больше тысячи километров. Это не так много, но в контексте постоянного фанатского перемещения это может вызвать проблемы.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press