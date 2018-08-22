Бранислав Иванович: «Этот «Зенит» должен бороться за чемпионство» 

Победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы, трехкратный чемпион Англии… Что еще надо добавить, чтобы представлять Бранислава Ивановича? Перед нашей с ним встречей в клубе предупредили: «На некоторые темы наложено табу. По разным причинам. Поэтому, если не хочешь разнообразить беседу ответами «Без комментариев», об успехе Хорватии на чемпионате мира лучше не спрашивай. Про лишение статуса капитана в сборной Сербии – тоже не надо. Возможно, момент для разговора о ситуации в родной сборной наступит позже, но не сейчас. Зато с этого сезона 34-летний Иванович с капитанской повязкой выводит на поле «Зенит».

Семак и Виллаш-Боаш

— За полтора года, минувших с вашего перехода в «Зенит», команда заметно обновляется уже четвертый раз. Что выделяет «Зенит» при Сергее Семаке?

— Перемены в составе команды для меня обычны. За девять лет в «Челси» я привык к постоянным изменениям – они часть футбола, к этому надо быть готовым. Я очень рад, что «Зенит» возглавил Сергей Семак. До этого в команде мы с ним пересечься не успели: перед моим переходом в «Зенит» Семак стал главным тренером «Уфы». Но я знал, насколько это заслуженный для клуба человек – и в качестве игрока, и потом уже в качестве тренера. Как только я присоединился к команде на сборах, сразу заметил, что и тренировочный процесс у Сергея Богдановича интересный, и атмосфера в команде улучшилась.

— А что изменилось по сравнению с прошлым сезоном?

— Трудный вопрос. Каждый тренер видит игру и подготовку команды по-своему, работу любого специалиста отличают непохожие на других детали, причем это касается тренеров даже из одной страны. Например, в «Челси» я работал с двумя итальянцами — Анчелотти и Конти, с тренером из Италии работал и в «Зените», но найти что-то глобально общее в их подходах сложно. И тем более сравнивать, поэтому от этого воздержусь.

— Но что-то знакомое в тренировочном процессе у Семака нашли?

— По содержанию занятий больше всего схожего с Андре Виллаш-Боашем, он хоть и недолго поработал в «Челси», но мне его тренировки запомнились. Когда Андре пришел в «Зенит», Сергей Богданович начинал тренировать и, получается, дольше всех в «Зените» помогал именно Боашу. Но о причинах схожести их упражнений лучше спросить у нашего главного тренера.

— Капитаном «Зенита» назначил вас он?

— Капитан у нас – Александр Анюков. А если он в стартовом составе не выходит, повязку надеваю я. Так решил Семак.

— Он проводил в межсезонье индивидуальные беседы с игроками?

— Со мной – нет. С остальными – не знаю.

— А у вас в новом статусе каких-то неформальных обязанностей добавилось?

— Тоже нет. Я и раньше всегда готов был помочь партнерам, если надо что-то объяснить -знание русского помогает. А подсказки в игре вообще обычное для центрального защитника дело. Поэтому принципиально ничего не поменялось. А если говорить о более глобальном, то задачи на сезон всем ясны и без разговоров. Мы обязаны доказать, что пятое место в прошлом чемпионате – досадное недоразумение. И бороться за первое. Надеюcь, результаты и станут главным отличием этого «Зенита» от прошлого.

Дзюба и Англия

— Большую часть прошлого сезона вы провели на правом фланге, этот начали в центре. Где вам комфортнее играть?

— Особой разницы нет. Я привык играть на обеих позициях, привык часто их менять. В общей сложности я, наверное, 60 процентов времени сыграл в центре и 40 — справа.

— Один знаменитый советский футболист так сформулировал знакомство с британским футболом: «Оказалось, я сильно заблуждался, когда думал, что умею хорошо играть головой». Что нового вы открыли после переезда из «Локомотива» в английский чемпионат?

— Интенсивность и очень высокий порог допустимого в борьбе. К этому пришлось привыкать, потребовалось перестраиваться. В эпизодах, где российские судьи в десяти случаях из десяти фиксируют нарушения, в Англии считается нормальным единоборством.

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— В чем это проявлялось особенно?

— Во всем. На любом участке поля, в любом виде единоборства. В Англии жестче ставят ногу, сильнее толкают корпусом, больше себе позволяют в толчках руками при стандартах. Чтобы закрепиться в английском футболе, это надо быстро принять и научиться действовать так же, приучиться играть почти без пауз.

— Сообщалось, что английские клубы интересуются Артемом Дзюбой. У него есть шансы стать заметной фигурой в Англии?

— Все-таки я надеюсь, что Артем продолжит выступать за «Зенит» и мы вместе с ним здесь выиграем титулы. Но вообще у него достаточно качеств для игры в столь сильном турнире, как АПЛ. Хотя для того чтобы там быть на виду постоянно, думаю, Дзюбе пришлось бы прибавлять. Резервом Артема я вижу игру головой. Да, он и так на втором этаже полезен: выигрывает борьбу, скидывает мяч партнерам, забивает. Но, на мой взгляд, играть наверху он способен сильнее.

— Что добавилось в командной атмосфере после его возвращения в «Зенит»?

— После отличного выступления на чемпионате мира Дзюба стал очень уверенным и позитивным. Вернулся в «Зенит» он, конечно, совсем не таким, как был зимой, когда ему пришлось уходить в аренду.

«Челси» и гол в финале Лиге Европы

— Вы единственный зенитовец, побеждавший в обоих еврокубковых турнирах. Эмоции от побед в Лиге чемпионов и Лиги Европы сравнимы?

— По тому, насколько эти эмоции оказались могучими, конечно. В какой-то степени обе победы объединял драматичный сценарий: Лигу чемпионов мы выиграли по пенальти, Лигу Европы – в упорнейшем матче с «Бенфикой» в добавленные минуты. Но для меня восприятие этих успехов чуть отличалось.

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— Чем?

— Выигрыш Лиги чемпионов – высшее достижение в европейском клубном футболе. «Челси» же долго шел к этому титулу, почти десяток лет. Как до меня, так и вместе со мной останавливался несколько раз в шаге или даже полушаге от Кубка Лиги чемпионов, причем обидным способом – поражением по пенальти в финале, упущенной победой в добавленное время в полуфинале. Этого трофея ждали все – болельщики, руководство, и конечно же футболистам очень хотелось перешагнуть барьер. Когда в 2012 году мы наконец выиграли, было ощущение причастности к огромному историческому событию.

— Через год вы забили победный гол в финале Лиги Европы.

— Один из ярчайших и запоминающихся в карьере моментов. Во-первых, из-за очередной победы «Челси». В Лиге Европы мы участвовали впервые, хотя соперники там попадались вполне уровня Лиги чемпионов. В то время выиграть еврокубок два года подряд никому не удавалось, а у нас получилось. Сладкие ощущения. Поставить голевую точку в той истории стало для меня дополнительной радостью.

— Гол вышел сложным по исполнению?

— Да. Подача с углового пошла в мою сторону, я выпрыгнул, но понял, что не достаю: мяч перелетает через голову. И тогда уже в воздухе пришлось тянуться назад, чтобы все-таки достать мяч. А когда пробил, то по траектории сразу понял: это гол.

ЧМ-2018 и сборная России

— Давайте о чемпионате мира. Как в Сербии оценили результат своей сборной?

— Неудача. Стояла задача выйти из группы. И это было по силам. Тем более после победы над Коста-Рикой в первом туре все было в наших руках.

— Матч со Швейцарией тоже начался для Сербии неплохо. Что случилось потом?

— В третьем туре нас ожидала Бразилия, поэтому проигрывать швейцарцам было никак нельзя. Что случилось? Считаю, большую часть матча мы играли хорошо. Но в последние десять минут сбились на очень уж открытый футбол, он стал большой ошибкой. В итоге перед финальным свистком пропустили второй мяч. Нельзя было так раскрываться!

— С Бразилией, в третьем туре было реально взять хотя бы очко?

— По тому, как сложился матч, шансов у нас не было. У Бразилии великолепный состав, великолепная слаженность между линиями, в каждой линии у них одни из лучших мастеров мира. Мы быстро ощутили, что играем с главным претендентом на «золото». Так в итоге и получилось. Бразильцы проиграли Бельгии, а те – будущим чемпионам.

— Чемпионат мира в России уже назвали лучшим в истории. Готовы это подтвердить?

-У меня все-таки мало опыта для столь глобальных оценок. Турнир в России стал для меня вторым чемпионатом мира, до этого я играл только в 2010 году в ЮАР. Вот по сравнению с этой страной – да, подтверждаю, в России чемпионат был организован лучше в сто раз. Это касалось любого вопроса и в пределах, и за пределами стадионов: безопасности, праздничной атмосферы, удобства перемещений между городами.

— За кого болели после вылета своей команды?

— После этого я несколько дней был в отпуске и трансляций вообще не смотрел. А когда вернулся к чемпионату, то болел только за Россию. На мой взгляд, ваша сборная провела очень сильный турнир. И не оказалась в полуфинале лишь потому, что ей не повезло.

Санкт-Петербург

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»