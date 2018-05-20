Best of the Брест. Диего Марадона будет работать в «Динамо Брест». Если не испугается холодов

Легенде мирового футбола нашли новое место работы. Он станет лицом белорусского «Динамо» из города Бреста. Объясняем, зачем и при чем тут арабские деньги.

Что вообще случилось



Если бы вам месяц назад сказали о том, что Марадона и Брест будут иметь между собой хоть какую-то логическую связь, вы бы назвали сумасшедшим человека, от которого это услышали. Но Диего подписал трехлетнее соглашение с брестским «Динамо», где он приступит к работе сразу после чемпионата мира в России. Однако в контракте легендарного игрока есть любопытный пункт о досрочном расторжении. Он будет задействован, если аргентинец не сумеет приспособиться к жизни в Белоруссии, особенно к низким температурам.

Сначала шли разговоры о том, что Марадона будет тренером «Динамо» Брест, но позже ситуация прояснилась окончательно. Диего стал председателем правления и собирается отвечать за стратегическое развитие команды. Аргентинец будет сотрудничать со всеми департаментами клуба, включая академию. Клуб уже открыл вакансию испаноязычных водителя и уборщицы. Хотите подметать дорожки возле дома легендарного футболиста?

Что это за клуб

«Динамо» Брест принимало участие во всех чемпионатах Белоруссии со времен ее независимости. За 26 лет команда несколько раз давала о себе знать во внутреннем первенстве: в 1992 году завоевала «бронзу», а в новом веке на ее счету три Кубка страны: 2007-го, 2017-го и 2018 годов. Последний команда завоевала совсем недавно, обыграв в финале «Батэ» — 3:2. А еще у клуба есть Суперкубок Белоруссии, который был добыт в прошлом году В общем, это типичный середняк, который за 26 лет поднимался выше шестого места лишь четыре раза.

Денег у клуба никогда не водилось. Как-то раз на сайте просили болельщиков подарить 3G-модем, чтобы сотрудники могли транслировать матч. Поговаривали, что игроки работают грузчиками, а здание офиса клуба вот-вот рухнет и его хотят кому-нибудь сплавить под аренду. Но он никому не нужен. Как и само «Динамо».

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Перемены и арабские шейхи

Как же так вообще получилось, что столь значимая фигура, как Диего Марадона, оказалась в совсем уж среднем клубе даже по меркам Белоруссии? Все как всегда – шейхи. В 2016-м для команды из Бреста наступили новые времена. Фирма Sohra, принадлежащая дубайскому шейху Полю Даэру и занимающаяся экспортом белорусской техники, еды и удобрений на Ближний Восток, в Северную Африку и Азию, вложилась в «Динамо». Купила новые автобусы, инвентарь. В клубе появились деньги и надежды на счастливое будущее.

Но спустя год карета превратилась если не в тыкву, то в картошку. В 2017-м Даэр продал все свои акции неизвестным покупателям и пропал. По слухам, сейчас клуб связан с самим Александром Лукашенко. Александр Зайцев – хороший друг сына белорусского президента – представляет интересы компании Sohra в Белоруссии, и именно его сейчас считают главным в «Динамо». Получается, что шейх не бросил клуб, а просто передал его партнеру. А сам Поль Даэр был для Бреста кошельком и хорошим пиаром.

Позже директор по развитию команды Виктор Радьков добился небывалого прежде успеха для коллектива – выбил контракт на спонсорство у Audi. Сотрудничество получилось взаимовыгодным. У компании нет представительства в регионе, а продавать машины как-то нужно. Взамен «Динамо» получило лишь две белые Audi A4. Однако главная выгода крылась в другом – в самой связи с таким крутым брендом. «Динамо» стало узнаваемым, а спонсоры – сговорчиввыми. Контракт с Audi сделал свое дело, реклама удалась.

Как клуб зарабатывает

Белорусы избрали нетипичный путь. Сегодня «Динамо» — это местный аналог, например, «Аякса». Но вот только работает клуб по большей части не с белорусами. «Наши менеджеры берут молодых испанцев из хороших академий на продажу. Да, есть испанцы, французы, африканцы. За счет еврокубков и большого количества товарищеских игр с иностранными командами игроков надо раскрутить и продать, нормально заработав», — рассказывает защитник команды Максим Витус. Все это говорит о том, что в «Динамо» хотят делать деньги, как это происходит в Голландии, Португалии или Бельгии.

Зачем им Марадона

«Динамо» составило долгосрочный план развития клуба. А в 2021 году планирует участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов. На фоне таких серьезных планов приглашение аргентинца выглядит деструктивным решением. Всем известно, насколько этот человек не умеет ладить с другими. И о том, чем была богата его постфутбольная карьера: скандалами, проблемами с наркотиками и связями с проститутками.

Проводя дебютный сезон в качестве тренера, Диего ничего не стоило избить президента «Текстиль Мандию». Из сборной Аргентины Марадона буквально создал клуб по интересам. Позвал в «Альбиселесту» своих друзей и поругался с теми игроками, что ему не нравились. С журналистами он тоже не любит церемониться. На пресс-конференции после решающего матча за выход на ЧМ-2010 против Уругвая, в котором Аргентина победила, Диего показал себя во всей красе: «С..ть всем, кто критиковал меня и наших игроков! С…ть всем, мы все равно самые лучшие. Эта победа — для всех аргентинцев, кроме журналистов».

В 2012 году Марадона работал в ОАЭ, в «Аль-Васл». Там он запомнился лишь тем, что пнул ногой старого болельщика. Через год аргентинца уволили. Нашел новое место работы Диего только через пять лет. 8 мая 2017 года Марадону назначили на пост тренера в «Аль-Фуджайру», которая обитала во втором дивизионе. Повышения не случилось, и стороны разорвали контракт. Так что же получается? Зачем белорусам в структуре клуба понадобилась скандальная легенда?

Очевидно, что для «Динамо» приглашение Диего Марадоны – очередной умелый пиар-ход. Он играет роль свадебного генерала, но никто и не говорит, что это плохо. Что-что, а торговать лицом и имиджем Диего умеет. Теперь благодаря умелой работе руководства и пиар-отдела клуба из Бреста все узнали, что где-то в Белоруссии есть новое «Динамо».

Текст: Евгений Морозов

Фото: «Динамо» Брест