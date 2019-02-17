Балканский артхаус. Как югославские конфликты не дают спокойно существовать футболу

Балканы – это всегда бомба с часовым механизмом на карте Европы. А в последнее время чаще всего ее детонатор срабатывает на футбольных матчах. Вряд ли есть еще один регион в мире, где бы политика так часто вмешивалась в игру. Провокации, фанатские погромы, демарши… Еженедельник «Футбол» составил краткий список балканских конфликтов последнего времени, чтобы доказать: поджечь их трибуны способна любая искра.

Как крестится Субашич

Хорватия выбила Россию в четвертьфинале ЧМ­2018, а потом оказалась в финале с Францией. Пока мы все следили за покаянием Федора Смолова и чествовали Станислава Черчесова, в Хорватии разбирались с вратарем Даниэлем Субашичем. Во время пенальти, перед тем самым ударом Смолова, голкипер перекрестился, но перекрестился справа налево, по­православному. Хорваты в большинстве своем являются католиками и крестятся слева направо. Хорватия очень бурно и негативно отреагировала на подобное действие голкипера своей сборной. А Сербия тут же напомнила о происхождении первого вратаря Хорватии. Особую остроту конфликту придало и то, что ранее Даниэль заявлял, что является хорватским католиком, но, похоже, забыл об этом.

Тату с портретом четника

В конце прошлого года защитник «Андерлехта» и сборной Боснии Огньен Враньеш сделал татуировку с изображением Момчило Джуича – воеводы сербских четников во времена Второй мировой войны, придерживавшихся идей монархизма и великосербского национализма и сотрудничавших с итальянцами и немцами. Джуич после войны был приговорен судом к расстрелу за преступления против Югославии, но США не выдали его.

Отношение к Джуичу на Балканах разное: его одновременно считают и «защитником сербов», и «военным преступником, сотрудничавшим с немцами и усташами». И уж точно боснийская федерация футбола не могла пропустить скандальный порыв своего футболиста: «Резко и безоговорочно мы осуждаем шокирующее поведение члена сборной Огньена Враньеша, потому что такие действия, вне зависимости от способа выражения, не соответствуют ценностям федерации и не характеризуют положительно настоящего спортсмена, который должен быть образцом для подражания. Мы решительно осуждаем все формы прославления фашизма и его сторонников. Это наносит ущерб не только федерации и сборной, но и всей стране».

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Остается напомнить, что этнический серб Враньеш, известный российской публике игрой за «Краснодар», «Томь» и «Аланию», прославился и другими скандалами. У него была татуировка карты Республики Сербской, которую он позже под давлением боснийских фанатов перекрыл изображением часов. У Огньена в Греции есть 8­месячный условный срок за разжигание ненависти, а болельщики сборной Боснии, которую он тащит наверх, искренне ненавидят лидера своей команды – вывешивают его перечеркнутые портреты и скандируют: «Огньен, цыган, вали из Святыни!».

Дебют Косова под лозунги усташей

Отвратительным примером того, как югославские отношения уничтожают футбол, стал дебют сборной Косова в рамках отбора к ЧМ­2018. Тогда в албанском городе Шкодер Косово проиграло Хорватии (0:6), но это не помешало фанатам устроить совместное импровизированное движение против сербов. Еще на матче болельщики обеих команд скандировали «Убей серба», а хорваты и вовсе отличились националистическим лозунгом движения усташей «За дом спремни» (в переводе – «За родину – готовы!», считается прямым проявлением нацизма). Напомним, что фашистское движение усташей в период Второй мировой войны уничтожило тысячи сербов, евреев и цыган. Авторитетные албанские СМИ тогда обвинили Косово в том, что они неправильно воспользовались шансом создать национальную сборную.

На самом деле Хорватия очень часто использует футбол для выражения своих националистических взглядов. Не было года, чтобы Федерация футбола Хорватии не выплачивала штрафы за поведение своих болельщиков. За последние десять лет отсылки к усташам появлялись в матчах против Израиля, Италии, Норвегии, Грузии, Исландии и, конечно, Сербии. Сборная Хорватии сыграла множество матчей при пустых трибунах и выплатила сотни тысяч евро за фашистские кричалки.

Косовские орлы в сборной Швейцарии

В конце 1990­х албанцы, проживающие на территории Косова, захотели независимости, что породило еще один балканский конфликт. Теперь Косово – самостоятельная республика, отделившаяся от Сербии 10 лет назад, пусть и не все приз­нают независимость нового государства.

А на ЧМ­2018 Швейцария победила Сербию, где решающий гол забил Джердан Шакири. Во время празднования он руками изобразил албанского орла, а на бутсах игрока был изображен флаг Косова.

К нападающему с такими же «орлами» присоединились Гранит Джака с похожей этнической историей и капитан Штефан Лихтштайнер. Историческая родина Шакири была в восторге от поступка футболиста и за сутки собрала 12 тысяч евро для погашения штрафа, наложенного ФИФА.

Дрон с «великой Албанией»

В октябре 2014­го в рамках отбора к Евро­2016 в Белграде встретились Сербия и Албания. Афиша уже не предвещала ничего хорошего. Все началось с выкриков сербов «Косово – Сербия», а закончилось расистскими лозунгами, призывающими «убить албанцев».

Перед перерывом над стадионом появился радиоуправляемый дрон, к которому был прикреплен албанский флаг со словом AUTOCHTONUS («независимый»). Контуры Албании включали несколько соседних государств с албанским населением, а по краям были изображены фигуры двух борцов за независимость страны – Исмаила Кемали и Исы Болетини. Дрон завис над сербом Стефаном Митровичем, который сорвал флаг. Через секунду на него набросились албанские футболисты, и началась потасовка с участием игроков, фанатов, тренеров и полиции. Классический фильм Кустурицы. Матч в результате был отменен, а в VIP­ложе арестовали брата премьера Албании Олси Раму, который стоял за этой провокацией.

Матич без мака

Раз в год вся Британия прикрепляет к одежде красный мак – символ памяти жертв всех вооруженных конфликтов. АПЛ тоже не обходит стороной традицию, и футболисты надевают футболки с красным цветком. Таким образом Премьер­лига отдает дань уважения британским солдатам, погибшим в результате военных действий, в том числе и в миссиях НАТО.

Серб Неманья Матич не один год появлялся с красным маком на поле, но этой осенью опомнился и отказался участвовать в акции. «Я полностью осознаю, почему люди носят соцветия мака, и безгранично уважаю право каждого на это. Но для меня все это – напоминание о войне, которую я застал испуганным двенадцатилетним мальчишкой во Врело. Мою страну бомбили в 1999­м. Несмотря на то что я уже носил цветок мака раньше, не считаю, что это стоит продолжать» – так Матич объяснил свое решение.

Все эти случаи произошли в последние годы. Сложно себе представить, чтобы где­то еще в мире футбол стал такой востребованной политической трибуной, как это происходит на Балканах. И кажется, что этот пожар со временем не собирается угасать.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press