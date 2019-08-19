Премьер-лига. 6-й тур. «Спартак» одержал победу над ЦСКА

На «Открытии-Арене» состоялось главное дерби России. «Спартак» одержал победу благодаря дублю Жиго.

Премьер-лига. 6-й тур

СПАРТАК — ЦСКА — 2:1 (0:0)

Москва. 19 августа.

Стадион: «Открытие-Арена». 44 434 зрителей.

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев (Мельгарехо, 88), Шюррле, Тиль, Ларссон (Мирзов, 73).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Ефремов (Нисимура, 22 (Бийол,87)), Ахметов (Бистрович, 80), Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов.

Голы: 1:0 — Жиго (59), 1:1 — Фернандес (68), 2:1 — Жиго (79).

Предупреждения: Ларссон (36), Магнуссон (71), Набабкин (90).

19 (7) удары (в створ) 14 (5)

13 фолы 17

1 офсайды 0

6 угловые 7

47 % владения мячом 53

В первом тайме игровая инициатива оставалась за гостями. Первый вернейший момент не реализовал Чалов, не попав по мячу после паса с фланга. «Спартак» ответил дальним ударом Шюррле и Тила, но существенной угрозы они не таили. В конце тайма команды снова обменялись ударами. Крученые удары Тила и Чалова пришлись рядом со штангой. Во второй половине встречи спартаковцы стали активнее атаковать. Одна из атак привела к голу: Жиго головой замкнул пас Шюррле. Через 10 минут ЦСКА сравнял счет: Фернандес сильно пробил вне штрафной на добивании. «Спартак» снова вышел вперед за 10 минут до конца встречи, Жиго оформил дубль.

Фото: твиттер клуба «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»