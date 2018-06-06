Товарищеский матч. Россия — Турция — 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 11:31, 06.06.2018 0 БлогиВ центре вниманияГлавноеРепортажиФото Строго в линию Когда внезапно настигла зубная боль Мечты об отпуске Все в сборе Мирча Луческу чеканит шаг Стюард еще никогда так близко не видел Георгия Джикию Виталий Леонтьевич негодует Головин был особенно активен Банда Габулова Кутепов и Йокушлу в поисках мяча Футболист гостей хочет урвать кусочек Головина Головин напугал Дзагоева Караман прячется за Газинским Дзюба настроен скептично Кутепов гипнотизирует мяч Черчесов пытается отличить братьев Миранчуков Зобнину часто доставалось по ногам Головин подзывает мяч Жирков знакомит мяч с Шенером Озбайраклы Отчаянный прыжок Стиль канкан Смольников проверяет щетину Развевался флаг Самедов удостоился похвалы Жирков дергает за бороду Йокушлу Резервный судья рад встрече с Кузяевым Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: