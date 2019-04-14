РПЛ. 23 тур. ЦСКА — «Оренбург» — 2:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 15:02, 14.04.2019 0 РепортажиФото Федотов доволен результатом Инновационная разработка ЦСКА Сэйв матча Обляков празднует гол Негодование Фернандеса За минуту до удаления Уговоры судьи Чалов недоволен удалением Фернандеса Мяч в воротах Бегич бежит с мячом Борьба в штрафной Фото с молодой звездой Чалов приметил мяч Следите за ногами Деспотович принес победу «Оренбургу» Влашич не помог ЦСКА на этот раз Выход там, ребят! Неожиданный результат Уважительное рукопожатие Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: