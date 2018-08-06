РПЛ. 2 тур. ЦСКА — «Ростов» — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 08:50, 06.08.2018 0 Без рубрикиРепортажиФото Старая гвардия в лице Евгения Алдонина и Василия Березуцкого Сергей Игнашевич презентовал Кириллу Набабкину футболку в честь 200-го сыгранного матча Как мощный титан держит землю спиною, держали вы клуб обороной стальною. Молодые специалисты У Сергея Паршивлюка свои счеты с ЦСКА Игорь <3 Попробуй, догони Шведский силовой прием на часах почти «восемь» «Я с кем разговариваю?» Понтус Магнуссон Слишком сильная вспышка нашего фотографа Присядем на дорожку Пошел с понурой головой Лезгинка от южан Футболисты буквально перепрыгивали через друг друга Урок рисования Бекао, значит, большой защитник И это, в твои «50», так спину ломит Исландский рев «Так его контролируйте, парни» Ужас в глазах Принял на «брюхо» Боксерский клинч Дима Лысый «Внимай моим словам, сын мой» «Предложение руки и сердца нужно делать на согнутых ногах» «Догоню!» Взгляд игрока в боулинг Сальто «Ростов» заслуженно победил Детская радость неподдельна Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: