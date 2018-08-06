РПЛ. 2 тур. ЦСКА — «Ростов» — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Старая гвардия в лице Евгения Алдонина и Василия Березуцкого
Сергей Игнашевич презентовал Кириллу Набабкину футболку в честь 200-го сыгранного матча
Как мощный титан держит землю спиною, держали вы клуб обороной стальною.
Молодые специалисты
У Сергея Паршивлюка свои счеты с ЦСКА
Игорь <3
Попробуй, догони
Шведский силовой прием
на часах почти «восемь»
«Я с кем разговариваю?»
Понтус Магнуссон
Слишком сильная вспышка нашего фотографа
Присядем на дорожку
Пошел с понурой головой
Лезгинка от южан
Футболисты буквально перепрыгивали через друг друга
Урок рисования
Бекао, значит, большой защитник
И это, в твои «50», так спину ломит
Исландский рев
«Так его контролируйте, парни»
Ужас в глазах
Принял на «брюхо»
Боксерский клинч
Дима Лысый
«Внимай моим словам, сын мой»
«Предложение руки и сердца нужно делать на согнутых ногах»
«Догоню!»
Взгляд игрока в боулинг
Сальто
«Ростов» заслуженно победил
Детская радость неподдельна
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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