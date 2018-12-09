РПЛ. 17 тур. ЦСКА — «Енисей» — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 17:50, 09.12.2018 0 РепортажиФото Новогодние настроение Поддержка болельщиков Счастливый Акинфеев Акинфеев с трофеем Тренерские раздумья Перегонки Полет ЦСКА обороняется Травма Бекао Танкист Марио Эй вы там наверху Опасная борьба Набабкин решил проверить кипера гостей Влашич в ударе Один в поле воин ЦСКА в атаке Поддержка «Енисея» Фернандес и юный болельщик Усиление подъехало Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: