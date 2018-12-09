РПЛ. 17 тур. ЦСКА — «Енисей» — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Новогодние настроение
Поддержка болельщиков
Счастливый Акинфеев
Акинфеев с трофеем
Тренерские раздумья
Перегонки
Полет
ЦСКА обороняется
Травма Бекао
Танкист Марио
Эй вы там наверху
Опасная борьба
Набабкин решил проверить кипера гостей
Влашич в ударе
Один в поле воин
ЦСКА в атаке
Поддержка «Енисея»
Фернандес и юный болельщик
Усиление подъехало
Поделиться:

Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лига Европы. 4 тур. «Спартак» — «Глазго Рейнджерс» — 4:3. Москва. «Открытие Арена». 8 ноября 2018 г.

Лига Европы. 4 тур. «Спартак» — «Глазго Рейнджерс» — 4:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева

РПЛ. 14 тур. ЦСКА — «Зенит» — 2:0. Москва. «ВЭБ Арена». 11 ноября 2018 г.

РПЛ. 14 тур. ЦСКА — «Зенит» — 2:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Лига чемпионов. 5 тур. ЦСКА — «Виктория» — 1:2. Москва. Стадион «Лужники». 27 ноября 2018 г.

Лига чемпионов. 5 тур. ЦСКА — «Виктория» — 1:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 