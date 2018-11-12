РПЛ. 14 тур. ЦСКА — «Зенит» — 2:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 12:19, 12.11.2018 0 РепортажиФото Не дрогнули! Рука помощи Артема Дзюбы Сергей Семак — свой среди чужих, чужой среди своих «Зенит» пропустил пару сочных ударов от армейских боксеров На глазах Станислава Черчесова два сборника разобрали «Зенит» Исландская прямота Проверка экипировки Два топора Ильзат Ахметов рискует отложить возможный дебют в сборной России Голов? Скрестили клюшки Златан Дзюбагимович Держите меня семеро Игра Ефремова подкашивает ноги Неудержимый Георгий Щенников — Не реви! — А я и не реву, Карлсон! Только между нами Лучший бомбардир Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: