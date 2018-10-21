РПЛ. 11 тур. «Локомотив» — «Ростов» — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 15:35, 21.10.2018 0 РепортажиФото Юрий Семин доволен результатом Встреча легенд Контроль мяча взглядом Недовольство Ингасона Игнатьевым Попытка «Ростова» сравнять счет Ингасон празднует гол в ворота «Локо» Травма Кверквелии оказалась несерьезной Хеведес не дает добежать до ворот Гильерме Юрий Палыч обеспокоен Кверквелия забил победный гол «Локо» Исландские переговоры по ходу матча Отличный вид над «РЖД Ареной» «Я знаю, что вы делали прошлым летом» Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: