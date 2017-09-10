РФПЛ. 9 тур. «Амкар» — ЦСКА — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Бывшие партнеры по сборной России и «Локо» — Сергей Игнашевич и Вадим Евсеев.
Пермь готова к Лиге чемпионов. Женской.
Все на матч!
Виктор Гончаренко оставил лучших игроков команды в запасе.
И выделил потенциальных новичков.
С возвращением, Белый!
Бразило-русский корпус Марио Фернандеса.
Полиция с вещ. доками.
Выездные болельщики ЦСКА.
Березники on tour!
ВИП-сектор в Перми.
Пермь поддерживала команду до последнего.
Экс-вратарь ЦСКА Артур Нигматуллин — теперь — первый номер «Амкара»
Понтус Вернблум не щадил.
Гаджи Гаджиев в погоне за победами.
Александр Рязанцев изо всех сил бьется за «Амкар»
Александр Головин в форме звезды.
Макар за «Амкар».
Это ворота, но пермяки в них не забили.
Кирилл Набабкин вышел в старте в день своего рождения.
Виктор Гончеренко и его 11 кегель.
Тимур Жамалетдинов неожиданно вышел в старте.
И стал главным героем поединка,
Гол в ворота «Амкара» — первый для Тимура Жамалетдинова
Конкурс на лучшую укладку РФПЛ.
Ветераны ЦСКА узнали, сколько можно получать, работая арбитром.
Фернандес быстр, но не быстрее пермской защиты.
Кирилл Набабкин: «Отойди-ка в сторонку»
Единственный опасный момент «Амкара» закончился сейвом Игоря Акинфеева.
Стретчинг и пластика в исполнении Кирилла Набабкина.
Захари Сиракова на поле не видели уже давно.
За секунду до.
Это — конец!
Этому господину больше не наливать.
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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