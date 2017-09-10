РФПЛ. 9 тур. «Амкар» — ЦСКА — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 18:42, 10.09.2017 0 РепортажиФото Бывшие партнеры по сборной России и «Локо» — Сергей Игнашевич и Вадим Евсеев. Пермь готова к Лиге чемпионов. Женской. Все на матч! Виктор Гончаренко оставил лучших игроков команды в запасе. И выделил потенциальных новичков. С возвращением, Белый! Бразило-русский корпус Марио Фернандеса. Полиция с вещ. доками. Выездные болельщики ЦСКА. Березники on tour! ВИП-сектор в Перми. Пермь поддерживала команду до последнего. Экс-вратарь ЦСКА Артур Нигматуллин — теперь — первый номер «Амкара» Понтус Вернблум не щадил. Гаджи Гаджиев в погоне за победами. Александр Рязанцев изо всех сил бьется за «Амкар» Александр Головин в форме звезды. Макар за «Амкар». Это ворота, но пермяки в них не забили. Кирилл Набабкин вышел в старте в день своего рождения. Виктор Гончеренко и его 11 кегель. Тимур Жамалетдинов неожиданно вышел в старте. И стал главным героем поединка, Гол в ворота «Амкара» — первый для Тимура Жамалетдинова Конкурс на лучшую укладку РФПЛ. Ветераны ЦСКА узнали, сколько можно получать, работая арбитром. Фернандес быстр, но не быстрее пермской защиты. Кирилл Набабкин: «Отойди-ка в сторонку» Единственный опасный момент «Амкара» закончился сейвом Игоря Акинфеева. Стретчинг и пластика в исполнении Кирилла Набабкина. Захари Сиракова на поле не видели уже давно. За секунду до. Это — конец! Этому господину больше не наливать. Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра