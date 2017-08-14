РФПЛ. 6 тур. «Локомотив» — «Тосно» — 0:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
В «Тосно» Владимиру Быстрову сразу доверили сторожить скамейку и бутсы
Дмитрий Парфенов победил «Локомотив» силой мысли
Футболисты не знали, что играть рукой нельзя
Миранчук и Миранчук
«Локомотив» привлекает на трибуны новых людей
Ари нашел себе место под солнцем
Все эмоции от игры «Локомотива»
Дмитрий Тарасов опять вызывает соперника на разборки в бар
Антон Миранчук меняет цвет футболки
Столкновение лбами
Юрий Семин объясняет, какие варежки лучше
Денисов идет напролом
Лицо-момент
От игры «Локомотива» иногда больно глазам
Ультрас «Тосно»
Обнимашки на случай успех
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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