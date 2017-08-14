РФПЛ. 6 тур. «Локомотив» — «Тосно» — 0:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 13:23, 14.08.2017 0 ГлавноеРепортажиФото В «Тосно» Владимиру Быстрову сразу доверили сторожить скамейку и бутсы Дмитрий Парфенов победил «Локомотив» силой мысли Футболисты не знали, что играть рукой нельзя Миранчук и Миранчук «Локомотив» привлекает на трибуны новых людей Ари нашел себе место под солнцем Все эмоции от игры «Локомотива» Дмитрий Тарасов опять вызывает соперника на разборки в бар Антон Миранчук меняет цвет футболки Столкновение лбами Юрий Семин объясняет, какие варежки лучше Денисов идет напролом Лицо-момент От игры «Локомотива» иногда больно глазам Ультрас «Тосно» Обнимашки на случай успех Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра