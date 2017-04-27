РФПЛ. 25 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 4:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0 Comments
Массимо Каррера пришел посмотреть на разгром «Локомотива»
Алан Дзагоев просит судью прекратить это голевое издевательство над соперниками
Натхо смутился из-за очень коротких шорт Ари
Юрию Павловичу настолько не нравилась игра своих футболистов, что он готов был сам выйти на поле
Янбаев и Вернблум выступают на совместном концерте
Иногда Ари контролировал мяч руками
Дзагоев забил в этом матче всего один гол. Игорь Денисов утешает его
Витиньо сообщает Виктору Гончаренко по наручной рации, с каким счетом завершилась встреча
Дмитрий Тарасов поднимает с газона Витиньо, который явно немного испугался вида российского полузащитника
Александр Головин бежит перекрашивать волосы
Игорь Денисов хочет подарить мяч Марио Фернандесу
ЦСКА обыграл «Локо» со счетом 4:0
Поделиться:

Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФПЛ. ЦСКА проиграл в Казани

Оздоев

Магомед Оздоев стал игроком «Терека»

Продюсером спортивных трансляций «Матч ТВ» станет американец Коплин

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 