РФПЛ. 25 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 4:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев Апр 27, 2017 0 Comments ГлавноеРепортажиФото Массимо Каррера пришел посмотреть на разгром «Локомотива» Алан Дзагоев просит судью прекратить это голевое издевательство над соперниками Натхо смутился из-за очень коротких шорт Ари Юрию Павловичу настолько не нравилась игра своих футболистов, что он готов был сам выйти на поле Янбаев и Вернблум выступают на совместном концерте Иногда Ари контролировал мяч руками Дзагоев забил в этом матче всего один гол. Игорь Денисов утешает его Витиньо сообщает Виктору Гончаренко по наручной рации, с каким счетом завершилась встреча Дмитрий Тарасов поднимает с газона Витиньо, который явно немного испугался вида российского полузащитника Александр Головин бежит перекрашивать волосы Игорь Денисов хочет подарить мяч Марио Фернандесу ЦСКА обыграл «Локо» со счетом 4:0 Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра