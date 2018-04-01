РФПЛ. 24 тур. «Динамо» — «Арсенал» — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Чаушич практикует древнюю сербскую магию полета
Газон в Химках был слишком мягким
Артем Дзюба продолжает доказывать всем, что он хорош
Иван Новосельцев в шоке от того, что Кирилл Комбаров надел такие безвкусные бутсы
Мячу стало скучно и он улетел
Рауш с трудом выдерживает реалии РФПЛ
Левашов в этом матче с особой злостью стукал по мячу. Не в настроении был.
«Да он сам упал, я просто мимо проходил!»
Полет Новосельцева
Мало кто знает, но «Арсеналом» руководит Игорь Семшов
Их было пятеро…
Дмитрий Хохлов заряжает своих игроков руганью
Комбаров так отчаялся, что не может забить в чужие ворота, что пытается в свои
Футболисты «Динамо» не могут поверить своему счастью, вырывая победу в концовке
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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