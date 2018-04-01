РФПЛ. 24 тур. «Динамо» — «Арсенал» — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 16:06, 01.04.2018 0 В центре вниманияРепортажиФото Чаушич практикует древнюю сербскую магию полета Газон в Химках был слишком мягким Артем Дзюба продолжает доказывать всем, что он хорош Иван Новосельцев в шоке от того, что Кирилл Комбаров надел такие безвкусные бутсы Мячу стало скучно и он улетел Рауш с трудом выдерживает реалии РФПЛ Левашов в этом матче с особой злостью стукал по мячу. Не в настроении был. «Да он сам упал, я просто мимо проходил!» Полет Новосельцева Мало кто знает, но «Арсеналом» руководит Игорь Семшов Их было пятеро… Дмитрий Хохлов заряжает своих игроков руганью Комбаров так отчаялся, что не может забить в чужие ворота, что пытается в свои Футболисты «Динамо» не могут поверить своему счастью, вырывая победу в концовке Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: