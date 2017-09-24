РФПЛ. 11 тур. «Динамо» — ЦСКА — 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 17:27, 24.09.2017 0 РепортажиФото Игроки «Динамо» поддержали травмированных партнеров — Кирилла Панченко и Владимира Рыкова. «Динамо» по-лигачемпионски. Тимур Жамалетдинов в попытке прорвать оборону «Динамо». «Вытри сопли и играй». Что позволяет себе этот арбитр? Игра вызывала беспричинный смех. Витиньо в отсутствии Головина пришлось единолично руководить игрой ЦСКА на поле. Марио Фернандес получил сотрясение мозга и рискует пропустить матч против «МЮ». СораДники на футболе. Понтус Вернблум в борьбе за мяч. Бибрас Натхо наступил на мяч. А Понтус Вернблум его выгрыз. Даже игроков «Динамо» перекосило от такого футбола. Тони Шунич в регбийной позе. Кирилл Набабкин: «Нам счет, пожалуйста». «Динамо» по игре не выглядил аутсайдером. Выбить «Страйк» у Виктора Гончаренко так и не получилось. «Динамо» ни в чем не уступило ЦСКА, но ничья закономерна. Арбитр в прекрасной розово-красной форме. Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: