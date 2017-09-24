РФПЛ. 11 тур. «Динамо» — ЦСКА — 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Игроки «Динамо» поддержали травмированных партнеров — Кирилла Панченко и Владимира Рыкова.
«Динамо» по-лигачемпионски.
Тимур Жамалетдинов в попытке прорвать оборону «Динамо».
«Вытри сопли и играй».
Что позволяет себе этот арбитр?
Игра вызывала беспричинный смех.
Витиньо в отсутствии Головина пришлось единолично руководить игрой ЦСКА на поле.
Марио Фернандес получил сотрясение мозга и рискует пропустить матч против «МЮ».
СораДники на футболе.
Понтус Вернблум в борьбе за мяч.
Бибрас Натхо наступил на мяч.
А Понтус Вернблум его выгрыз.
Даже игроков «Динамо» перекосило от такого футбола.
Тони Шунич в регбийной позе.
Кирилл Набабкин: «Нам счет, пожалуйста».
«Динамо» по игре не выглядил аутсайдером.
Выбить «Страйк» у Виктора Гончаренко так и не получилось.
«Динамо» ни в чем не уступило ЦСКА, но ничья закономерна.
Арбитр в прекрасной розово-красной форме.
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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