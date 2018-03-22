Презентация книги «Москва футбольная». Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 13:21, 22.03.2018 0 БлогиГлавноеРепортажиФото Роман Широков, Олег Корнаухов, Дмитрий Сенников на презентации книги «Москва футбольная». Дмитрий Булыкин и Роман Широков вместе с организаторами праздника. Роман Павлюченко пока без профессионального футбола. Роман Павлюченко, Дмитрий Булыкин и Роман Широков — о тактике сборной на ЧМ-2018. Илья Казаков изображает Кутузова. Только он способен помочь нашей сборной в ближайшем товарищем матче против французов. Роман Павлюченко и Дмитрий Сенников. Ролан Гусев и Роман Широков. Ролан Гусев выигрывал в составе ЦСКА кубок УЕФА больше 10 лет назад, но по-прежнему в солидной форме. Дмитрий Булыкин планирует посетить большую часть матчей ЧМ-2018 в качестве посла от Нижнего Новгорода. Роман Павлюченко и Илья Казаков. Ролан Гусев поделился своими впечатлениями для еженедельника«Футбол». Денис Вдовин, автор книги «Москва футбольная» и главный редактор еженедельника «Футбол». Игорь Корнеев — единственный российский футболист, выступавший за «Барселону». Братья Денис и Андрей Вдовины — авторы книги — о «Москве футбольной». На мероприятие было приглашено более 200 человек. Николай Акелькин, генеральный директор ПФЛ, тоже выступил с приветственной речью для гостей. Звездам российского футбола вручили памятные призы. Ролан Гусев эффектен, как в игровую бытность, на правом фланге. Экс-капитан сборной России Роман Широков с авторами книги «Москва футбольная». Олег Корнаухов передает подарок Роману Широкову. Все гости могли почитать интересные отрывки из книги на ярких иллюстрированных стендах выставки. Презентация книги «Москва футбольная» продолжится на выставке «Спорт» в Сокольниках. Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: