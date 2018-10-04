Лига чемпионов. 2 тур. «Локомотив» — «Шальке» — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 01:10, 05.10.2018 0 В центре вниманияРепортажиФото Юрий Семин знал, что Тедеско — итальянец «Локомотив» перед домашним матчем против «Шальке» А вы помните эти игры? Тренерское рукопожатие Эдер пытается забить очередной спасательный гол Салин Сане получил удар после столкновения Бенедикт Хеведес против своей бывшей команды Забег за мячом ЛЧ Брайан Идову недоволен матчем Прыжки через Калиджури Юрий Палыч и тут! Фернандеш и прекрасный мяч ЛЧ Узнали этих ребят? Гилерме не дал забить Коноплянке Маккенни — автор единсвенного гола в матче Вся горечь «Локо» в одном кадре Празднование «кобальтового» гола «Ваканда навсегда» «Шальке» благодарят своих фанатов Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: