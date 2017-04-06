Кубок России. 1/2 финала. Локомотив-Уфа, 1:0 Автор: Сергей Дроняев Апр 06, 2017 0 Comments РепортажиФото Маскот «Локо» пытался слиться с детьми На матч все же пришли болельщики Ари не смог забить, потому что играл не против «Спартака» Дмитрий Тарасов умеет бороться за мяч Футболисты «Уфы» изощрались, как могли, но это не помогло Сергей Семак объясняет судье, как стать главным тренером «Уфы» после «Зенита» Футболисты иногда подпирали друг друга, чтобы не упасть Соломон Кверквелия играет на опережение Мнауэл Фернандеш, автор победного гола в матче Игорю Денисову помешали сделать «колесо» Грусть и разочарование на лице Фернандеша Дриблинг Юрия Семина не впечатлил футболистов «Уфы» Сергей Семак узнает у Юрия Семина, где можно достать такую же модную шапку Юрий Семин дает Дмитрию Тарасову указание, как из штрафной правильно уйти в раздевалку Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра