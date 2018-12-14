Кубок Первого канала по хоккею. Швеция — Россия — 2:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 13:14, 14.12.2018 0 В центре вниманияРепортажиФотоХоккей Матч открытия К1К-2018 был посвящен 100-летию Анатолия Тарасова Татьяна Тарасова выступила с речью, посвященной ее отцу Первую игру турнира посетили 11790 зрителей. И это в четверг Певцы в погонах Юные следж-хоккеисты вышли на лед для символического вбрасывания Шведская сборная навязывает свою игру Мощный бросок Кирилл Капризов против шведской стенки В атаку Царицы за Россию Падение «Тре Крунур». Ну, почти Сражение за шайбу Камбэк в давние века Российская оборона Разбиваемся на пары 0:2 после второго периода — неудача для голкипера Сорокина Хоккейные перфоансы, они такие «Он все видит» Алексей Василевский выбирается из-под прессинга Борьба у борта Футбольно-хоккейная связь В третьей 20-минутке россияне стали навязывать свою игру Николай Прохоркин рвется вперед Привычная картина для третьего периода За 59 секунд команда Воробьева дважды забила и сравняла счет В овертайме было много борьбы Сорокин — стена: ни один из 5 послематчевых буллитов не был забит в российские ворота А его шведский коллега Юханссон не отразил всего один бросок Когда реализовал победный буллит Есть первый выигрыш на Кубке Первого канала Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: