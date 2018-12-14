Кубок Первого канала по хоккею. Швеция — Россия — 2:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Матч открытия К1К-2018 был посвящен 100-летию Анатолия Тарасова
Татьяна Тарасова выступила с речью, посвященной ее отцу
Первую игру турнира посетили 11790 зрителей. И это в четверг
Певцы в погонах
Юные следж-хоккеисты вышли на лед для символического вбрасывания
Шведская сборная навязывает свою игру
Мощный бросок
Кирилл Капризов против шведской стенки
В атаку
Царицы за Россию
Падение «Тре Крунур». Ну, почти
Сражение за шайбу
Камбэк в давние века
Российская оборона
Разбиваемся на пары
0:2 после второго периода — неудача для голкипера Сорокина
Хоккейные перфоансы, они такие
«Он все видит»
Алексей Василевский выбирается из-под прессинга
Борьба у борта
Футбольно-хоккейная связь
В третьей 20-минутке россияне стали навязывать свою игру
Николай Прохоркин рвется вперед
Привычная картина для третьего периода
За 59 секунд команда Воробьева дважды забила и сравняла счет
В овертайме было много борьбы
Сорокин — стена: ни один из 5 послематчевых буллитов не был забит в российские ворота
А его шведский коллега Юханссон не отразил всего один бросок
Когда реализовал победный буллит
Есть первый выигрыш на Кубке Первого канала
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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