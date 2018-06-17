ЧМ-2018. Тренировка сборной России. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 23:33, 17.06.2018 0 ГлавноеРепортажиФото Волк Забивака одобряет настрой сборной России Виталий Мутко не оставляет национую команду даже в радости Вице-премьер РФ готов расцеловать каждого футболиста Станислав Черчесов доволен собой и моментом Счастье есть! ВИталий Леонтьевич указывает дорогу на Питер Мирослав Ромащенко приклеил мяч в ноге Он все видит! Белые начинают и … … выигрывают! Братья Миранчуки не унывают Для Алана Дзагоева чемпионат мира закончился. В Петербург он не поедет. Травма оказалась слишком серьезной Сергей Игнашевич готовится встретить 39 день рождения Наблюдать за тренировками сборной России можно из окон огромного здания академии МЧС Иду туда, не зная куда, принеси то … Станислав Черчесов в мыслях о том, как нейтрализовать Салаха Ноги — в руки Владимир Габулов в роли ловца Игорь Акинфеев тренирует нервы Виталий Мутко ушел в тень Трава в Новогорске не только зеленая, но и мягкая Шесть вратарских рук на одном кадре Марио Фернандеса бегает и радуется одновременно Квадрат на фоне воды Александр Головин показывает на мяч Артем Дзюба гнет пальцы Салах уже не тот Игорь Акинфеев под надежной охраной Дом свиданий. Здесь футболисты сборной России встречаются с близкими Новогорск — это Подмосковье, но плитка здесь такая же, как и на Тверской Журналисты тебе любят сборной России еще сильнее Зал для пресс-конференций У сборной России новый девиз Письмо счастья с индексом Письмо счастья, сердечное Шлагбаум по пути к России Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: