Чемпионат мира по футболу-2018. Тренировка сборной России. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 19:55, 13.06.2018 0 В центре вниманияРепортажиФото Финальные приготовления в самом разгаре Чемпионский автобус Золотоискатель На раздаче Уверенным шагом С прищуром На тренировку — всегда с улыбкой Основы дриблинга Пробежка — основа любой тренировки Впечатляющий уровень подготовки Взгляд сверху Лунев предпочитает ловить мячи А Габулов — отбивать Перед стартом ЧМ-2018 помолиться будет нелишним Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: