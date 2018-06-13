Чемпионат мира по футболу-2018. Тренировка сборной России. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Финальные приготовления в самом разгаре
Чемпионский автобус
Золотоискатель
На раздаче
Уверенным шагом
С прищуром
На тренировку — всегда с улыбкой
Основы дриблинга
Пробежка — основа любой тренировки
Впечатляющий уровень подготовки
Взгляд сверху
Лунев предпочитает ловить мячи
А Габулов — отбивать
Перед стартом ЧМ-2018 помолиться будет нелишним
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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