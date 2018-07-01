ЧМ-2018. Франция — Аргентина — 4:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 01:54, 01.07.2018 0 В центре вниманияРепортажиФото Волшебная левая нога Месси Эстафета времен Диего Марадона обрел боевую форму, но его сборной это уже не помогло Месси остался с чубом Как остановить Килиана Мбаппе Пенальти в аргентинские ворота! С руками и без рук Дидье Дешам воплощает свой замысел Месси заглядывает в ближайшее будущее Забег Мбаппе Бог в помощь Антуан Гризманн отрабатывает в обороне Игра в слона И мяч улетающий в даль Хорхе Сампаоли стучится в небо Марадона в компания випов Эвер Банега в засаде Анхель Ди Мария застыл в полете Гол Бенжамен Павара Французская радость Мбаппе в ударе Гризманн овладел мячом Аргентинские трибуны Месси уходит от опеки Месси грызет землю Российской Федерации Хавьер Маскерано в шаге от завершения карьеры в сборной Элемент американского футбола На скамейке становится тише Аргентинский блок Французы торжествуют Трагедия Аргентины Трагедия Месси Трагедия народа Все потеряно Время курить Плач, Аргентина Боль в бело-голубом Вместе с командой Русские своих не бросают Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: