ЧМ-2018. Франция — Аргентина — 4:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Волшебная левая нога Месси
Эстафета времен
Диего Марадона обрел боевую форму, но его сборной это уже не помогло
Месси остался с чубом
Как остановить Килиана Мбаппе
Пенальти в аргентинские ворота!
С руками и без рук
Дидье Дешам воплощает свой замысел
Месси заглядывает в ближайшее будущее
Забег Мбаппе
Бог в помощь
Антуан Гризманн отрабатывает в обороне
Игра в слона
И мяч улетающий в даль
Хорхе Сампаоли стучится в небо
Марадона в компания випов
Эвер Банега в засаде
Анхель Ди Мария застыл в полете
Гол Бенжамен Павара
Французская радость
Мбаппе в ударе
Гризманн овладел мячом
Аргентинские трибуны
Месси уходит от опеки
Месси грызет землю Российской Федерации
Хавьер Маскерано в шаге от завершения карьеры в сборной
Элемент американского футбола
На скамейке становится тише
Аргентинский блок
Французы торжествуют
Трагедия Аргентины
Трагедия Месси
Трагедия народа
Все потеряно
Время курить
Плач, Аргентина
Боль в бело-голубом
Вместе с командой
Русские своих не бросают
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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