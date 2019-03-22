Железная голова, казачье войско и Стивен Сигал. Как в «Вегас Сити Холле» прошел турнир по смешанным единоборствам

Рукопашные бои – одна из самых зрелищных забав со времен Древней Руси. Из века в век бои руками становились более эффектными. 21 марта в «Вегас Сити Холл» зрителям был представлен новый формат смешанных единоборств – «World Total Kombat Federation», за основу которого были взяты самбо и рукопашный бой. Стивен Сигал, будучи поклонником самбо, стал лицом турнира, который впервые проводился на территории России. Актер и мастер боевых искусств добавил инновационности в традиции русского боя.

Новый турнир вызвал большой интерес у поклонников единоборств, которые заполнили почти весь зал. Прежде чем дать начало боям, вступительное слово взял Денис Стойнов, организатор мероприятия:

Особенность нашего формата заключается в том, что бойцы берут за основу рукопашный бой и самбо. Кроме того, мы сделали выбор в пользу ринга, а не октагона, чтобы зрителю было удобнее наблюдать за боями. Идея турнира возникла в Швейцарии, в ноябре прошлого года, и компания «Жара Fight» смогла добиться успеха, проводя этот турнир в России»

Всего за вечер состоялось 9 поединков, бойцы представляли такие страны как: Россия, Киргизия, Узбекистан, Турция, Иран. По регламенту каждый поединок проходил в два раунда, по пять минут каждый. В паузах между боями ведущий встречи объявлял лауреатов премий от «Жара Fight» в различных номинациях, от лучшего спортивного телеканала до прорыва года. Победители получали памятные золотые перчатки. Также на сцене перед рингом выступали исполнители поп-музыки и чирлидерши сборной России по футболу, команда «Eclipse».

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Братская поддержка

Открывал вечер поединок в легкой весовой категории. Бактыбек Жударбек из Киргизии уступил российскому бойцу Абдулазимову. Оба раунда прошли в упорной борьбе, но по единогласному решению судей победа была присуждена россиянину.

Если первый бой для любителей единоборств был в качестве разогрева, то со второго поединка зрителям скучать не пришлось. Иранец Хасан Юссефи смог взял верх над россиянином Иваном Царитским техническим нокаутом. Бойцы сразу, без разведки, пошли в бой. Но атаки Юссефи оказались более эффективными — россиянин не продержался и минуты на ринге. Не помогла Царитскому и поддержка зала, в том числе и личные поклонники:

Давай за Русь, братец! Давай, брат, я за тебя!» Впрочем, после оглашения результата голоса из зала продолжили подбадривать Ивана: «Все равно мы все здесь тебя любим, брат!»

Вечер в «Вегас Сити Холле» точно надолго запомнится Исхаку Алиеву. Победа над белорусским бойцом Вячеславом Мишкевичем стала для него первой на профессиональном уровне. Алиев воспользовался ошибкой противника, и использовал удушающий прием. И это в поединке с соперником, который до вчерашней вечера не знал поражений в своей карьере.

Железная Голова из Узбекистана

После непродолжительной паузы состоялся единственный поединок, в котором мерялись силами представители женского пола. Шахида Рахимова из Узбекистана уступила Ирине Алексеевой. Единогласным решением судей по раундам победила россиянка. Зрители аплодисментами сопровождали вердикт судейского комитета.

Сотрудница ФСИН действительно выступила на должном уровне. Особо красочным моментом стал контрудар после атаки Рахимовой. Но и соперницу Ирина похвалила: «Спасибо сопернице, она вообще Железная Голова»

Прыжок в ринг и три попытки

Единственный поединок между представителями одной страны состоялся между дагестанцем Зелимханом Цохоловым и сибиряком Дмитрием Вешенко. В середине первого раунда дагестанский боец получил перелом носа. Его команда оказала ему помощь. После чего, судья еще дважды останавливал бой. Кавказец, как истинный воин, продолжал говорить судье: «я могу продолжить бой». И мало того, что продолжил, провел несколько неплохих атак. Но раз за разом судья снова разводил бойцов по разным углам, чтобы тренер и врач могли остановить Цохолову кровотечение из носа.

Из зала стали доноситься крики: «Дайте подраться ему уже! Даешь бой!». Но несмотря на характер и упорства дагестанца, бой все-таки пришлось остановить. Вердикт судей — технический нокаут за три минуты и 50 секунд

Драматический момент произошел в шестом поединке. Киргиз Акылбек Нурагази нокаутировал азербайджанца Эльгама Мамедова. Если все бойцы выходили под музыку и неторопливо заходили в ринг, то последний впечатлил публику, с разбегу запрыгнув в квадрат. Порцию аплодисментов Мамедов получил, но поединок у бойца смешанных единоборств не получился. Спустя минуту и 20 секунд судья остановил бой. Нурагази с флагом Кыргызстана делал очередной круг почета, пока азербайджанец пытался понять, почему он проиграл, и бой уже завершен.

Перед двумя главными поединками вечера Джахонгир Джумаев из Узбекистана победил Магомеда Ибрагимова. Поединок досрочно закончился за 12 секунд до конца первого раунда.

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Казачья удаль

Программу центральных боев открывала встреча в весовой категории свыше 90 кг. Иранец Мохаммед Шавали в первом раунде еще давал отпор россиянину Абусупьяну Алиханову. Во втором раунде сил у Шавали уже не осталось. Алиханов усилил натиск, в итоге победа боевым приемом спустя 40 секунд после удара в гонг.

В заключительном бое турок Каратам Хусейин проиграл Вячеславу Рябову. Поединку предшествовало выступление казачьего хора. А само сражение отметилось своей небольшой продолжительностью. Бойцу по прозвищу «Богатырь» понадобилось всего 20 секунд чтобы нокаутировать соперника. Не исключено, что дополнительных сил Рябову добавил сектор болельщиков, которые скандировали имя бойца, и были облачены в казачью форму. Сразу после оглашения вердикта Рябову дали слово. «Богатырь» сразу же поблагодарил группу поддержки: «Спасибо вам, братья мои. Бьюсь за вас всегда, дальше – больше».

Фото: vegas-hall.ru

Текст: Андрей Синельщиков, Павел Зайцев

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