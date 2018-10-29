Занимательные числа российского этапа «Формулы 1»

За прошедшие годы российский этап Ф1 прошел огромный путь и завоевал широкую зрительскую аудиторию. В сезоне-2018 соревнования вновь прошли с большим размахом.

За три гоночных дня уикенда гости VIP-лож съели 4 040 обедов, выпили 3 636 литров пива и 3 312 литров вина, коктейлей и крепкого алкоголя.

Остальные клиентские группы, включающие FOM, FIA, РАФ, маршалов, журналистов, членов команд гонок поддержки, авиационную группу «Стрижи», волонтеров, участников «Фестиваля драйва и моторов», CAM-секьюрити и ФТС за тот же период съели 16 921 обед. В том числе 4 230 литров борщей и супов (первых блюд) и 33 842 пирожка, на изготовление которых ушло 2 369 кг муки.

Всего же посетители Олимпийского парка за время Гран-при России 2018 покупали еду 146 309 раз.

Организаторы российского этапа обеспечили работу на территории паддока, лож Главной трибуны и Олимпийского парка 115 точек доступа WiFi, чтобы участники и гости в любой момент имели возможность бесперебойного подключения к интернету. Максимальное число подключившихся одновременно клиентов превысило 1500. Загрузка канала передачи данных интернет в пиковые моменты превышала 400 Мбит/с.

Освещением Гран-при России на различных информационных интернет-ресурсах, на телевидении, радио и в печатных изданиях занималось около 400 журналистов.

923 волонтера помогали проведению этапа на территории Олимпийского парка и Сочи Автодрома.

Для работы с грузами организаторы этапа сдали в аренду командам более 40 единиц вилочных погрузчиков, которые были доставлены со всей России, а для охлаждения гоночных болидов было доставлено 3000 кг сухого льда.

В организации соревнований было задействовано 99 девушек-маршалов.

Победителем пятого Гран-при России Формулы 1 стал британец Льюис Хэмилтон, для которого успех в Сочи стал уже третьим в карьере. Вместе с «королевскими гонками» в рамках уикенда прошли этапы сильнейших молодежных серий Формулы 2 и GP3.

В дополнение к самим гонкам, посетителям Олимпийского парка была предложена обширная развлекательная программа, которая включала концерты «Ленинграда», «Би-2», «Басты», выступления Comedy Club, «Фестиваль драйва и моторов», летный показ авиационной группы «Стрижи» и многое другое.

С 27 по 30 сентября на Сочи Автодроме состоялся «ВТБ Гран-при России» «Формула 1», который стал юбилейным, пятым в истории.

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