«Хендэ Мотор СНГ» подводит итоги 2018 года

Компания «Хендэ Мотор СНГ», эксклюзивный дистрибьютор автомобилей Hyundai на территории РФ, подводит предварительные итоги 2018 года. За 12 месяцев 2018 года планируется реализовать порядка 180 000 автомобилей, что на 13,3 процента больше, чем в 2017 году. При этом продажи в сегменте SUV ожидаются на уровне 98 052 реализованных автомобилей, что составит 55 процентов от модельного ряда марки Hyundai. Доля концерна Hyundai на российском автомобильном рынке составляет 10 процентов.

Во многом такой результат обеспечен благодаря финансовым продуктам Hyundai в России. Доля продаж в кредит составляет более 50 процентов, из них на программы Hyundai Finance приходится 32 процента. Более 12 тыс. кредитов были выданы по программе «СТАРТ». В рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»[1] в 2018 году более 13 тыс. автомобилей нашли своих владельцев.

В 2019 году компания «Хендэ Мотор СНГ» планирует развивать финансовые продукты с минимальным размером ежемесячного платежа и довести показатель кредитных продаж до 60 процентов.

Обновление модельного ряда

Компания Hyundai уделяет большое внимание работе с клиентами, отслеживанию и прогнозированию их предпочтений и потребностей.

2018 год стал для компании годом реализации Hyundai как марки – лидера в сегменте SUV. Избранная стратегия переориентации на этот сегмент показала свою актуальность и успешность: 55% реализованных в 2018 году автомобилей марки — кроссоверы. Летом 2018 года Hyundai представила на российском рынке две ключевых новинки – обновленный Tucson и четвертое поколение флагманского кроссовера Santa Fe.

Обновленный Hyundai Tucson отличается современным дизайном экстерьера и интерьера и современным технологическим оснащением и системами безопасности и помощи водителю. Полностью светодиодные фары с системой интеллектуального дальнего света, мультимедийная система с сенсорным экраном 7’’ или 8» и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto), беспроводным зарядным устройством – лишь некоторые из опций, за которые владельцы любят Tucson.

Новое поколение Santa Fe, представленное российской публике на Московском международном автосалоне в августе этого года, — безусловно, одна из ключевых новинок рынка в целом. Флагман Hyundai получил яркий динамичный дизайн, отличные ходовые характеристики и один из лучших в классе пакет безопасности. Среди них — инновационная функция контроля присутствия пассажиров сзади (Rear Occupant Alert), система предупреждения столкновений с боковым трафиком сзади, система безопасного выхода (Safety Exit Assist). Автомобиль оснащается несколькими вариантами двигателей: бензиновый 2,4-литровый мотор мощностью 188 л.с. с 6-ти ступенчатой автоматической трансмиссией и 2,2-литровый дизельный двигатель мощностью 200 л.с. в сочетании с новой 8-ми ступенчатой АКПП.

Кроме того, летом 2018 года на российский рынок вышел обновленный микроавтобус Hyundai H1 – идеальное решение для больших семей и решения транспортных задач небольшого бизнеса.

Развитие дилерской сети

В 2018 году «Хендэ Мотор СНГ» продолжила укрепление своих позиций на российском рынке. На конец года дилерская сеть Hyundai насчитывает 190 дилеров по всей территории России. Среди них, в том числе, крупный международный автодилер Inchcape — в октябре 2018 года в Москве заработал первый центр этого дилера, реализующий автомобили Hyundai и Genesis.

Также «Хендэ Мотор СНГ» завершает кампанию по обновлению дилерской сети и приведению всех дилеров к единым стандартам, что включает в себя новое оформление здания и шоурума дилерских центров. Данная инициатива призвана повысить узнаваемость бренда и создать комфортную атмосферу для клиентов в дилерских центрах марки.

Hyundai и спорт

В 2018 году Hyundai выступила официальным автомобильным партнером чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Для транспортного обеспечения соревнований компания передала оргкомитету FIFA 530 автомобилей, а также выпустила Чемпионскую серию ограниченным тиражом в 20 000 штук, в которую вошли модели Solaris, Elantra, Tucson и Creta.

В рамках сотрудничества с FIFA московская имиджевая галерея Hyundai на время чемпионата переоделась в чемпионскую форму и разместила экспозицию «Музей мирового футбола FIFA при поддержке Hyundai». Поклонники футбола со всего мира могли увидеть уникальные экспонаты, принадлежавшие таким легендарным игрокам, как Роналду, Пеле, Марадона, Яшин и др. легендам футбола, а также Кубок, вручаемый победителям Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Компания также выступает партнером новых зимних площадок на ВДНХ – ледового катка «Ракета» и тюбинговой горки, которые открылись 30 ноября 2018 года и будут доступны для посещения до 10 марта 2019 года.

В 2019 году Hyundai снова выступит автомобильным партнером крупного спортивного события — XXIX Всемирной зимней универсиады, которая пройдет 2-12 марта 2019 года в Красноярске. В качестве партнера Hyundai уже предоставила Дирекции Зимней универсиады 300 автомобилей, в том числе кроссоверы Creta, Tucson, Santa Fe и микроавтобусы H1, которые будут использоваться для транспортного обеспечения Студенческих игр.

Источник: Hyundai

Фото: Hyundai

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