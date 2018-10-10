Выходные с АвтоСпецЦентр KIA: новые KIA CEED и KIA Cerato уже в продаже!

Поклонники KIA протестировали две долгожданные новинки – KIA CEED и KIA Cerato третьего поколения. Презентации прошли в четырех дилерских центрах АвтоСпецЦентр KIA. Более 350-ти посетителей одними из первых 6 октября увидели и оценили новые модели KIA CEED и KIA Cerato, а самые удачливые выиграли билеты на матчи Лиги чемпионов.

Для гостей был организован тест-драйв автомобилей – желающие оценили технические характеристики новинок и усовершенствованные комплектации авто. Оба автомобиля не оставили равнодушными участников тест-драйва, ведь новые KIA CEED и KIA Cerato сочетают яркий экстерьер, технологичность, мощь и безупречный комфорт. На память о мероприятие посетители сделали оригинальные фотографии в фотозоне с новыми KIA CEED и KIA Cerato. Развлекательная программа и фуршет – неотъемлемая часть уикенда в АСЦ KIA. Организаторы мероприятия не забыли, что 2018 год стал годом футбола для России, и приготовили для ценителей марки особые призы: билеты на матчи Лиги Чемпионов.

Мы очень рады, что более 350-ти любителей KIA посетили наши дилерские центры в минувшую субботу. Октябрь – не только время презентаций ярких новинок авто, но и захватывающих матчей Лиги Чемпионов. Мы – АвтоСпецЦентр KIA – рады презентовать клиентами билеты на турнир, чтобы они смогли лично пережить такие же яркие эмоции от матчей, как от поездок на новых CEED и Cerato», – отметил Максим Зиновьев, Генеральный директор АвтоСпецЦентр KIA Марьино.

Обе новинки автоконцерна KIA впервые представлены вниманию российских автолюбителей на Московском автосалоне в конце августа. Внешний облик и интерьер KIA Ceed третьего поколения разработаны в европейском дизайн-центре бренда.

Российским автолюбителям хэтчбек доступен с новым бензиновым двигателем 1.4 T-GDI мощностью 140 л.с. и дизельным 1.6 CRDi мощностью в 115 или 136 л.с. В линейку моторов KIA Ceed вошли бензиновые трехцилиндровый 1.0 T-GDI (120 л.с.) и 1.4 MPI (100 л.с.). Моторы сочетаются с шестиступенчатой механической коробкой передач.

В список дополнительного оборудования, которым производитель оснащает различные модели авто, входят: мультимедийная система с тачскрином диагональю 5”, 7” или 8”, аудиосистема JBL Premium, обогреваемое лобовое стекло, беспроводная зарядка для смартфона, обогрев всех кресел, вентиляция передних сидений, круиз-контроль. Стоимость базовой версии начинает от 749 910 рублей

Новый седан Cerato третьего поколения доступен в дилерских центрах АвтоСпецЦентр KIA с двумя вариантами двигателей – 1,6-литровым мотором мощностью в 128 л. с. и 2-литровым на 150 л.с. Мотор 1,6 может работать как с 6-ступенчатой механической коробкой, так и с 6-ступенчатым автоматом, 2,0 выпускается только с АКПП. В базовой комплектации модели 6 подушек безопасности, кондиционер, аудиосистема с шестью громкоговорителями, многофункциональное рулевое колесо, подогрев передних сидений, зеркал и форсунок стеклоомывателя. Новый Cerato в салонах АвтоСпецЦентр KIA по цене от 879 990 рублей.

Источник: ГК «АвтоСпецЦентр»

Фото: ГК «АвтоСпецЦентр»

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