В Парке Горького заложили капсулу памяти с посланием потомкам

12 апреля в Народной Обсерватории Парка Горького состоялась торжественная закладка капсулы памяти с посланием потомкам. Идейным вдохновителем послания стал благотворительный фонд «Созвездие Добра» имени Олег Журавского. Миссия фонда — адресная помощь одаренным детям и всесторонняя поддержка детско-юношеского спорта России.

Коллективное письмо, адресованное в спортивное будущее России, написано попечителями, подопечными и друзьями благотворительного фонда. Свои подписи на историческом документе поставили чемпион мира в тяжелом весе и депутат Госдумы РФ Николай Валуев, народный артист России Николай Басков, выдающийся футболист Евгений Ловчев, обладатель коллекции всех призов клуба «Что? Где? Когда?» Борис Левин, ведущий Первого канала Евгений Савин, телеведущая Мария Орзул, а также самый юный подопечный фонда «Созвездие Добра» — 5-летний шахматист Миша Осипов, потенциальный рекордсмен «Книги рекордов Гиннесса». Начинающий свой чемпионский путь Миша пообещал экс-чемпиону мира в тяжелом весе Николаю Валуеву в будущем обязательно завоевать олимпийскую медаль по шахматам.

Вся наша жизнь, наши дела, поступки, все, что мы делаем в настоящем – это, по сути, послание в будущее, — отметила Ольга Журавская. — Все сегодняшние научные открытия, инновации и достижения — это инвестиции в наших детей, тех, кто продолжит начатое нами и будет прославлять нашу страну на всех континентах земного шара. Сегодня вместе с друзьями и попечителями фонда «Созвездие Добра» мы собрались для того, чтобы прикоснуться к будущему, передать свои знания и эстафету добрых дел в 2043 год.

Местом закладки капсулы стала Народная Обсерватория Парка Горького – одно из старейших мест наблюдения за звездами и планетами на территории России. Капсула памяти была передана астроному Обсерватории в присутствии журналистов и нескольких сотен зрителей — свидетелей исторического события.

— Самое важное, чтобы наши потомки, прочитав это послание через четверть века, убедились, что все мы заботились и переживали о своих детях, о судьбе нашей страны и всей планеты, — отметил Николай Валуев. — Именно этим занимается фонд «Созвездие Добра», помогая детям обретать не только славу – она приходит потом, а в первую очередь поддержку и уверенность в себе. Хочется призвать их развивать свой талант и достойно продолжить наше дело.

«Для вас 2018 год так же далек, как и для нас 2043-й. Вернуться в прошлое невозможно, точно так же, как нельзя заглянуть в будущее. Маятник времени отсчитывает дни, месяцы, годы, десятилетия, века и никогда не дает сбоев. К будущему можно лишь прикоснуться, бережно передав свои знания и опыт вам, нашим потомкам …», — говорится в послании потомкам. Учредитель фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская сообщила, что капсула памяти будет вскрыта через 25 лет, то есть в 2043 году.

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