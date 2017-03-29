В Москве открылась выставка «Армянский импрессионизм»

При поддержке BMW Group Russia состоялось официальное открытие выставки «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа». Выставка проходит в столичном Музее русского импрессионизма (МРИ).

Гостям было представлено 58 шедевров более 20 армянских художников-импрессионистов из собрания Национальной галереи Армении и Музея русского искусства Еревана. Среди них картины Мартироса Сарьяна, Егише Тадевосяна, Седрака Аракеляна, Ваграма Гайфеджяна, Карапета Адамяна, Саркиса Хачатуряна и других художников. Специальными гостями выставки стали директор Национальной галереи Армении Арман Цатурян и директор Музея русского искусства Марине Мкртчян.

Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова рассказала о международном партнерстве: «Выставка собрана в сотрудничестве с двумя блестящими музейными собраниями Еревана – Национальной галереей Армении и Музеем русского искусства (коллекция профессора А. Я. Абрамяна). Подобное международное партнерство – честь для нас. Также благодарим коллекционеров, дополнивших экспозицию своими полотнами, и наследников представленных на выставке мастеров: они не только предоставили великолепные яркие произведения, но и разделили с российским зрителем свою любовь к национальному искусству, в нашей стране, увы, практически неизвестному».

В этот вечер первыми познакомиться с творчеством армянских художников-импрессионистов пришли Ольга Свиблова, посол Армении в РФ Вардан Тоганян, Василий Церетели, Леонид Якубович, Екатерина и Александр Стриженовы, Амбарцум Кабанян, Максим Матвеев, Борис и Марина Минц и многие другие.

В рамках партнерства с музеями Армении постоянная экспозиция Музея русского импрессионизма пополнилась также четырьмя шедеврами русского искусства – произведениями Аристарха Лентулова, Алексея Кравченко, Александра Куприна и Натальи Гончаровой, которые останутся в Москве до 4 июня. Эти полотна принадлежат Музею русского искусства, основанному в 1979 году профессором Арамом Яковлевичем Абрамяном.

Партнером вечера выступил легендарный армянский коньяк АРАРАТ. Богатый и насыщенный вкус 10-летнего коньяка АРАРАТ «Ахтамар» дополнил яркие образы Армении, навеянные полотнами импрессионистов.

Музей русского импрессионизма был открыт для посетителей в мае 2016 года. Он расположился в Москве в историческом комплексе промышленных зданий конца XIX века на Ленинградском проспекте, стр. 11. Уникальный проект реставрации и создания современного музейного пространства был реализован британским архитектурным бюро John McAslan + Partners.

Фото: Армянский музей Москвы и культуры наций

Источник: Армянский музей Москвы и культуры наций