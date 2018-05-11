В «Команде №1» появилась первая девушка!

Уникальный федеральный проект «Команда №1: сборная БК «Лига Ставок» вышел на финишную прямую. 9 мая посол бренда «Лига Ставок» и главный тренер «Команды №1» Евгений Савин приехал в Курск, чтобы отобрать десятого участника и разыграть суперприз – путевку на матч ЧМ-2018 Россия – Египет. Столь торжественная дата кастинга была выбрана неслучайно, ведь именно этот день мог навсегда войти в историю местного футбола: впервые в финальной битве за Кубок России встречались курский «Авангард» и ФК «Тосно».

Все любители футбола, которые не смогли отправиться в Волгоград, где проходил матч, но хотели в компании единомышленников поддержать родной клуб, собрались в одном из главных спорт-баров Курска. Вместе с Евгением Савиным сотни болельщиков заряжали кричалки, гнали свою команду вперед, радовались удачным моментам и огорчались пропущенным голам.

Команда №1: сборная БК «Лига Ставок» получила усиление в Калининграде

К сожалению для собравшихся, в упорной борьбе «Авангард» уступил трофей более опытному сопернику – 1:2. Однако вечер все же закончился на мажорной ноте – десятый сертификат на поездку на ЧМ-2018 в составе «Команды №1» нашел своего обладателя. Впервые в истории кастинга участником «Сборной БК «Лига Ставок» стала девушка! Ольга Колодченко доказала всем, что женская интуиция может дать бой мужской логике: она верно спрогнозировала счет матча и оказалась самой удачливой в финальном состязании за главный приз.

Наверное, я меньше всех в этом зале ожидала выиграть поездку на чемпионат мира, — призналась победительница. — Пришла поболеть за наш «Авангард», а на «Тосно» поставила просто для разнообразия — в противовес своим друзьям. И кто бы мог подумать, что я не только угадаю точный счет, но и выиграю возможность поддержать нашу сборную в матче с Египтом! Спасибо Жене Савину и БК «Лига Ставок», что, несмотря на поражение «Авангарда», вы подарили футбольный праздник нашему городу!

Евгений Савин набирает свою сборную

«Команда №1: сборная БК «Лига Ставок» практически в боевой готовности! Осталось укомплектовать ее еще одним чемпионом. Где Евгений Савин поставит финальную точку кастинга? Следите за новостями!

Источник: ligastavok.ru

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