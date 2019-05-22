В этом сезоне болельщики чаще всего ставят на матчи «Спартака» и «Зенита»

В прошедшие выходные «Локомотив» и «Краснодар» обеспечили себе места в первой тройке и путевки в Лигу чемпионов на будущий сезон. А столичное «Динамо», даже упустив победу в Красноярске, сохранило прописку в РПЛ. Заместитель гендиректора БК «Лига Ставок», генерального партнера РПЛ, Александр Егоров, подводя итоги 29-го тура, отмечает, что болельщики вновь были сильнее букмекеров.

«По итогам 29-го тура сумма выплат превысила сумму ставок на 6%. Болельщики оказались более проницательными и переиграли «Лигу Ставок» во втором туре подряд. Но при этом прибыльными для них стали лишь четыре матча из восьми. Самой популярной встречей тура оказалась игра «Арсенала» с «Краснодаром» — 17% от всех ставок пришлись на нее. Самым убыточным матчем для «Лиги Ставок» стал поединок «Крыльев Советов» со «Спартаком», в котором сумма выигрыша превысила сумму принятых ставок на 83%. Самым же доходным для компании стал матч «Рубина» с «Анжи», где её выигрыш составил 37% от общей суммы принятых ставок», — отметил Александр Егоров на пресс-конференции по итогам 29-го тура РПЛ.

Среди всех команд чемпионата России, на матчи которых болельщики делают ставки, самым популярным по-прежнему остается «Спартак». По сравнению с предыдущим туром отрыв красно-белых от «Зенита» по этому показателю увеличился до 0,05%. На игры москвичей приходится 9,01% от всех ставок на РПЛ, а на встречи питерцев — 8,96%.

«Минувший тур отметился целым набором достаточно больших и интересных «экспрессов». Суммы ставок не были большими, но выигрыши впечатляют. В одном из «экспрессов» итоговый коэффициент составил 10 147,00, а сумма ставки равнялась 50 рублям. Болельщик угадал исходы всех матчей и выиграл 507 383 рубля. Другой болельщик собрал «экспресс» с чуть меньшим коэффициентом — 8 590,00. Его ставка в 15 рублей принесла ему 128 тысяч», — рассказал Егоров.

Еще одно любопытное пари сыграло в рубрике «острые ставки». Компания предлагала поставить на то, что Федор Чалов станет единоличным лидером гонки бомбардиров по итогам 29-го тура. Коэффициент на такое событие составлял 3,20. Один из болельщиков поверил в подобный исход и сделал ставку в 2 000 рублей, принесшую ему 6 400.

«Что касается ставки на лучшего бомбардира сезона, то мы уже закрыли эту линию. По нашему мнению, никто не сможет потеснить Федора Чалова с первого места. Тем не менее, мы предлагаем пари, что по итогам сезона Чалов станет единоличным победителем гонки снайперов. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 1,15», — заявил Егоров.

Источник: Лига Ставок

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