В Ауди Центре Таганка прошел вечер Qлкассической живой музыки

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Audi – это не просто автомобиль, это сочетание классических форм, безупречного комфорта и самых современных технологий. Так и классическая музыка помогает расслабиться и погрузиться в атмосферу спокойствия и умиротворения в суете шумного мегаполиса. Гости Ауди Центра Таганка насладились классической музыкой в живом исполнении «Трио имени Чайковского».

 Ауди классическая музыка

Гости мероприятия познакомились с новым спортивным кроссовером в линейке Audi – моделью SQ5. Автомобиль объединяет в себе безупречную проходимость динамичного внедорожника и дерзкий характер спорткара, разгоняющегося до 100 км/ч за 5,4 секунды. Прекрасная эргономика и дизайн SQ5 в сочетание с новым трехлитровым двигателем V6 3.0 TFSI и отменной управляемостью придутся по вкусу самым придирчивым ценителям автомобилей премиум-класса.

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