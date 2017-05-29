Творческий конкурс «Раскрась футболиста»

За три недели до начала Кубка Конфедераций FIFA 2017 художественное агентство SportAsArt объявляет о начале всероссийского конкурса «Раскрась футболиста». Каждый житель России может почувствовать свою причастность к предстоящему в следующем году домашнему чемпионату мира по футболу, рассказать об игре №1 языком искусства, открыть то, что скрыто за эмоциями победителей.

Участнику конкурса предлагается изобразить свое видение футболиста, забивающего «золотой гол», создав уникальный дизайн по единому макету. Голосование для определения победителей пройдет на сайте конкурса и в социальных сетях. Официальная презентация конкурса состоится 16 июня 2017 года в Санкт-Петербурге, в арт-галерее отеля «Англетер». По итогам конкурса будет отобрано 12 лучших работ, из которых звездное жюри выберет главного «арт-тренера». Лауреат конкурса и призеры будут объявлены после финала Кубка Конфедераций FIFA 2017 в первой половине июля.

Победитель получит эксклюзивную статуэтку основателя российского футбола Жоржа Дюперрона, созданную известным скульптором Семеном Платоновым, памятное изображение своей работы – лучшего «футболиста» России, а также диплом от Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Лауреату конкурса достанется Суперприз от генерального партнера конкурса – строительной компании ЦДС.

Также лучших участников конкурса специальными футбольными призами отметит Северо-Западный филиал компании «Мегафон».

В звездное жюри конкурса войдут известные в недавнем прошлом футболисты сборной России: Алексей Смертин, Роман Широков и Сергей Семак, лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков, телекомментатор и посол чемпионата мира от Санкт-Петербурга Геннадий Орлов, председатель Комитета по туризму Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев, а также лучшие журналисты России: Игорь Рабинер («Спорт-Экспресс»), Илья Казаков («Россия-24»), Андрей и Денис Вдовины (еженедельник «Футбол»), Иван Жидков (ИД Спорт день за днем).

«Раскрась футболиста» — это конкурс, в котором будет участвовать вся страна и вместе выбирать лучшего «футболиста» России.

Правила конкурса и макет для росписи на сайте.

Источник: Football As Art

Фото: Football As Art

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