Тьерри Анри приедет в Москву для презентации новых бутс PUMA Future

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Тьерри Анри

Легендарный французский форвард посетит Москву в рамках мероприятия от PUMA. Мероприятие состоится 13 марта.

FUTURE порвут стереотипы о бутсах, и революция начнется в Москве. Мощнейшие челленджи с футбольными блоггерами, богиня фристайла, турниры по панне и FIFA 18. Мероприятие состоится 13 марта в Tesla Place по адресу: ш. Энтузиастов, д. 5. Начало в 15:30, вход свободный, но необходима регистрация.

Будет концерт FEDUK
Будут топовые футбольные блоггеры
Будет лучшая в мире девушка-фристайлер
Будут турниры по панне и FIFA 18
Будет Тьерри Анри
Будет просто ПУШКА!

Источник: PUMA Future
Фото: Global Look Press

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