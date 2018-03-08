Тьерри Анри приедет в Москву для презентации новых бутс PUMA Future

Легендарный французский форвард посетит Москву в рамках мероприятия от PUMA. Мероприятие состоится 13 марта.

FUTURE порвут стереотипы о бутсах, и революция начнется в Москве. Мощнейшие челленджи с футбольными блоггерами, богиня фристайла, турниры по панне и FIFA 18. Мероприятие состоится 13 марта в Tesla Place по адресу: ш. Энтузиастов, д. 5. Начало в 15:30, вход свободный, но необходима регистрация.

Будет концерт FEDUK

Будут топовые футбольные блоггеры

Будет лучшая в мире девушка-фристайлер

Будут турниры по панне и FIFA 18

Будет Тьерри Анри

Будет просто ПУШКА!

Источник: PUMA Future

Фото: Global Look Press

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