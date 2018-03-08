Тьерри Анри приедет в Москву для презентации новых бутс PUMA Future

Легендарный французский форвард посетит Москву в рамках мероприятия от PUMA. Мероприятие состоится 13 марта.
FUTURE порвут стереотипы о бутсах, и революция начнется в Москве. Мощнейшие челленджи с футбольными блоггерами, богиня фристайла, турниры по панне и FIFA 18. Мероприятие состоится 13 марта в Tesla Place по адресу: ш. Энтузиастов, д. 5. Начало в 15:30, вход свободный, но необходима регистрация.
Будет концерт FEDUK
Будут топовые футбольные блоггеры
Будет лучшая в мире девушка-фристайлер
Будут турниры по панне и FIFA 18
Будет Тьерри Анри
Будет просто ПУШКА!
Источник: PUMA Future
Фото: Global Look Press