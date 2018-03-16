Тьерри Анри презентовал бутсы PUMA FUTURE

PUMA выпустила новую модель футбольных бутс – FUTURE. Запуски новинки прошли в Лондоне (30 января) и в Москве (13 марта). На арену TESLA.PLACE пришло более 3 тысяч гостей.

Ключевым гостем мероприятия стал чемпион мира и Европы по футболу Тьерри Анри. Он протестировал PUMA FUTURE вместе со звездой футбольного фристайла Лизой Зимуши в челлендже на точность. Тьерри и Лиза получили бутсы с воздуха – на дронах. Затем они сбивали летающий аппарат ударами с разных дистанций: легенда «Арсенала» оказался точнее.

Также они приняли участие в матче всех звезд AmateurFootballLeague. Первый тайм Анри и Лиза провели в качестве тренеров, а после перерыва вышли на футбольное поле и выбрали лучших игроков встречи.

FUTURE – первые кастомизируемые бутсы в истории. Технология NETFIT позволяет шнуровать их бесконечным количеством способов:чтобы пара идеально облегала голеностоп и сохраняла индивидуальный стиль.

Технология NETFIT прошла испытания в прошлом сезоне: ее внедрили на беговые и тренировочные кроссовки. Теперь PUMA адаптировала кастомизируемую шнуровку и под футбольную обувь.

С помощью NETFIT можно настроить силуэт под особенности голеностопа, сделав бутсы свободными, узкими, высокими или пологими. При этом не обязательно знать все об антропометрии и анатомии – эластичный носок с технологией evoKNIT зафиксирует обувь на ноге.

Источник: Puma

Фото: Puma

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