Телеканал МАТЧ ПРЕМЬЕР подводит итоги августа

На 1 июля 2018 года тематический канал субхолдинга «Матч!» «Наш футбол» имел 279 тыс. абонентов. 27 июля начал свое вещание новый премиальный канал о российском футболе МАТЧ ПРЕМЬЕР. Уже через 4 дня у нового телеканала было 317 тыс. абонентов, а к 31 августа абонентская база МАТЧ ПРЕМЬЕР составила 393 тыс. абонентов.

Суммарное количество покупок трансляций отдельных игр РПЛ и подписок на канал на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru, matchpremier.ru и в приложении «Матч! Клуб» за период с 28 июля по 17 сентября составило 104 093.

РПЛ на «Матч ТВ»

14 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19 были показаны в прямом эфире федерального канала «Матч ТВ»

Игра 6-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» показала долю 12,9% и рейтинг 3,1%, по данным Mediascope, по целевой аудитории канала М 14-59 – матч стал самым рейтинговым у зрителей среди всех матчей РПЛ не только в этом сезоне, но и за весь 2018 год. На втором месте — матч 1-го тура «Спартак» — «Оренбург» с долей 10,3%. Общий накопленный охват телеаудитории матча составил 3 749 090 человек (население 4+), что превышает охват прошлогоднего матча в Петербурге на 183 тыс. человек. Пиковые доли по телеаудитории «мужчины в возрасте от 14 до 59 лет» составили: по России – 18,1%, по Москве – 23,3%, по Санкт-Петербургу – 45,9%.

Игрок тура

В начале сезона Российская Премьер-Лига, телеканалы МАТЧ ПРЕМЬЕР и «Матч ТВ» договорились совместно выбирать лучшего игрока тура, игрока месяца, а затем и всего сезона РПЛ.

Спецпроект получил широкий охват в социальных сетях — в период с 1-го по 6-й тур посты о нем увидело 7 млн человек, а поучаствовало в голосовании — более 706 тыс.

Лучшим игроком августа с большим отрывом (4 премии игрока тура из 5 возможных) был признан нападающий «Зенита» Артем Дзюба, а приз ему вручил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Награждение состоялось перед матчем между петербургской командой и московским «Спартаком».

Эксперты в эфире

В новом сезоне в эфире еженедельной футбольной аналитической программы «8:16» побывали главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, главный тренер «Анжи» Магомед Адиев, известный футбольный специалист Гаджи Гаджиев, глава судейского корпуса РФС Александр Егоров и многие другие.

В студии МАТЧ ПРЕМЬЕР гостями были такие эксперты, как Игорь Черевченко, Максим Ромащенко, Игорь Чугайнов, Ринат Билялетдинов, Игорь Корнеев, Игорь Семшов и Александр Бородюк.

МАТЧ ПРЕМЬЕР — это новый премиальный канал о российском футболе с эксклюзивным контентом, на котором будут доступны все матчи Российской Премьер-Лиги сезона 2018/19 в прямом эфире.

Источник: «Матч ТВ»

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