Состоялся финал юбилейного турнира ŠKODA Junior Ice Hockey Cup 2017

Москва, 24 апреля 2017 года – Накануне в Москве завершился финальный матч Всероссийского детского чемпионата по хоккею с шайбой. Заключительный этап пятого юбилейного турнира проходил с 21 по 23 апреля на арене «ВТБ Ледового дворца». Три дня состязаний были наполнены духом спорта и яркими эмоциями. Победу в соревнованиях одержала команда «Локомотив» (Ярославль). Мероприятие прошло при участии знаменитых хоккеистов Алексея Морозова и Алексея Яшина, а также Руководителя отдела продаж ŠKODA AUTO Россия Алексея Почечуева.

ŠKODA AUTO Россия уже пять лет подряд проводит собственный Всероссийский детский турнир по хоккею с шайбой ŠKODA Junior Ice Hockey Cup. С 2016 года это захватывающее соревнование проходит при официальной поддержке Федерации хоккея России. Состязания вносят неоценимый вклад в продвижение детского спорта и в развитие хоккейных традиций. В финальных матчах чемпионата на льду спортивного комплекса «ВТБ Ледовая арена» в бескомпромиссной борьбе за призовые места сошлись восемь сильнейших юниорских команд страны.

Победу в соревновании одержала команда «Локомотив» (Ярославль), обыграв «Нефтяник» (Альметьевск) со счетом 8:1. Третье место завоевала команда «Витязь» (Подольск). В рамках турнира также были награждены игроки в категориях «Лучший бомбардир», «Лучший нападающий», «Лучший защитник» и «Лучший вратарь». На протяжении всего соревнования начинающие хоккеисты демонстрировали невероятную волю к победе и первоклассные умения. Турнир, по традиции, полностью соответствовал олимпийскому формату.

Командный дух хоккея и его стремительный характер близки философии бренда ŠKODA. На торжественной церемонии закрытия Руководитель отдела продаж Алексей Почечуев наградил победителей медалями и чемпионским кубком, а также сделал чемпионам неожиданный и приятный сюрприз, вручив от имени марки ŠKODA экшн-камеры. «В этом году мы празднуем юбилей турнира ŠKODA Junior Ice Hockey Cup, – сказал на церемонии закрытия Руководитель отдела продаж ŠKODA в России Алексей Почечуев. – Участники турнира уже пятый год подряд радуют нас искренними эмоциями, и это огромное удовольствие – наблюдать за их игрой. Я хотел бы от всей души поблагодарить участников за захватывающую борьбу, целеустремленность и искреннюю любовь к спорту».

По завершении финального матча маленькие любители хоккея в возрасте 7-9 лет смогли принять участие в мастер-классе знаменитого хоккеиста, серебряного призёра Олимпийских игр 1998 года в Нагано, чемпиона мира 2008 года, чемпиона мира 2009 года, Алексея Морозова. Звезда большого спорта показал юным спортсменам несколько профессиональных приемов и рассказал о том, как добиться успеха. По словам родителей участников мастер-класса, дети получили невероятные впечатления и драгоценный опыт. Участникам представилась также уникальная возможность сфотографироваться со знаменитыми хоккеистами Алексеем Яшиным и Алексеем Морозовым и взять у звезд автографы.

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