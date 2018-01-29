ŠKODA одержала двойную победу в конкурсе «Лучшие автомобили 2018 года»

Сразу две модели чешского бренда – ŠKODA OCTAVIA и ŠKODA KAROQ – одержали победу в своих категориях в конкурсе «Лучшие автомобили 2018 года» немецкого издания «Auto, Motor und Sport». В голосовании приняли участие свыше 117 000 читателей журнала.

Пятый год подряд ŠKODA OCTAVIA признается лучшим иностранным автомобилем Германии в своем классе – бестселлер чешского бренда получил 18,6% голосов. Новинка ŠKODA KAROQ, едва появившись на рынке, завоевала звание лучшего иностранного автомобиля в классе «Компактный SUV / Внедорожник» с результатом в 16,5% голосов.

«Признание читателей журнала «Auto, Motor und Sport» – это огромная честь для нас. Ведь это именно те люди, для которых мы разрабатываем и производим наши автомобили. Модель ŠKODA KAROQ покорила голосующих благодаря своим уникальным характеристикам и безошибочно узнаваемому образу. Этот успех стал очередным подтверждением того, что наш новый компактный SUV – весомое дополнение к модельному ряду ŠKODA, – произнес председатель Совета директоров ŠKODA Бернхард Майер на церемонии вручения наград в Штутгарте. – Пятый год подряд победу в конкурсе одерживает бестселлер бренда ŠKODA OCTAVIA, демонстрируя, что мы развиваем модель в правильном направлении».

«ŠKODA OCTAVIA отличается впечатляющим внутренним пространством, высоким уровнем функциональноси и самыми современными технологиями, – говорит Кристиан Штрубе, член Совета директоров ŠKODA, ответственный за техническое развитие. – Благодаря сервисам ŠKODA Connect пассажиры OCTAVIA могут всегда оставаться на связи и быть онлайн. Впечатляет и линейка силовых агрегатов. Так, в Германии для модели доступно 11 двигателей, среди которых шесть бензиновых TSI, четыре дизельных TDI и мотор CNG, работающий на сжатом природном газе. Кроме того, сейчас на рынке представлена самая мощная и быстрая версия модели за всю историю бренда – невероятно динамичная ŠKODA OCTAVIA RS 245».

Журнал «Auto, Motor und Sport» проводит конкурс «Лучшие автомобили года» уже в 42-й раз. В этом году для голосования были представлены 378 моделей в одиннадцати категориях. ŠKODA OCTAVIA и ŠKODA KAROQ стали абсолютными фаворитами читателей. Обе модели пользуются огромным спросом по всему миру.

Источник: ŠKODA

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