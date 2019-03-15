Сеть магазинов MEGASPORT рассказала, экипировку каких брендов предпочитают чемпионы мира и звезды большого спорта

Сеть магазинов спортивной экипировки и снаряжения MEGASPORT проанализировала потребительские предпочтения чемпионов мира и звезд спорта в области спортивных брендов. Выбор спортивного инвентаря и снаряжения в первую очередь зависит от того, в коллективном или индивидуальном виде спорта сумел преуспеть спортсмен.

Одним из наиболее авторитетных в мире большого спорта является американский бренд Mueller — настоящая легенда спортивной медицины. Успех и признание были достигнуты благодаря двум простым факторам: бренд был создан спортсменом и для спортсменов. История марки берет свое начало в 1959 году — именно тогда молодой человек по имени Курт Мюллер осознал необходимость создания качественно новых средств медицинской помощи специально для спортсменов. Курт увлекался баскетболом и даже выступал за университетскую сборную, что позволило ему глубоко вникнуть в специфику травм, а также осознать минусы тогдашнего инвентаря и средств медицины. Мюллер стал помогать отцу работать в аптеке, много времени посвятил изучению фармацевтики и травматологии, а впоследствии придумал сам термин «спортивная медицина». Свои знания Курт воплотил в продуктах фамильного бренда.

Сегодня спортивная медицина Mueller — золотой стандарт качества, которому доверяют тысячи профессионалов и миллионы любителей по всему миру

Всеобъемлющее понимание физиологии спортсмена, его возможных травм и рисков позволяет специалистам компании предлагать лучшие товары в своей области: бандажи, тейпы, фиксаторы, наколенники и другие товары.

Errea – итальянский бренд, один из мировых лидеров в производстве спортивной экипировки. Популярность Errea обусловлена неизменным качеством и новейшими технологиями, обеспечивающими спортсменам высочайший уровень надёжности и комфорта. Бренд является единственным в Европе обладателем сертификации Oeko-Tex — ведущего международного института по исследованиям эко-тканей. История бренда начинается в 1988 году — именно тогда небольшой семейный бизнес Анджело Гандольфи начал своё триумфальное шествие по миру.

Бренд стремительно обретал мировую известность благодаря спортсменам, завоевывающим медали и кубки в одежде и экипировке Errea. В частности, в форме Errea в сезоне 2018./19 выступает волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург)

Givova — еще одна торговая марка с Апеннин, появившаяся в 2008 году и успевшая отлично зарекомендовать себя в качестве производителя качественной спортивной экипировки для профессионалов и любителей.

Сегодня форма Givova знакома и любима миллионами спортсменов по всему миру: ее выбирают профессионалы, например, олимпийская сборная Сербии и футбольная сборная Венесуэлы

За последние несколько лет компания внедрила множество передовых технологий и существенно расширила круг своих фанатов

Российская марка Reborn – лидер многочисленных независимых рейтингов по соотношению цена/качество – суб-бренд и собственное производство компании MEGASPORT, полностью соответствующий самым высоким требованиям.

В производстве экипировки Reborn используются экологичные и практичные материалы, обеспечивающие комфорт как на тренировке, так и во время спортивных состязаний

На российском рынке спортивной экипировки присутствует множество спортивных брендов, однако следует помнить, что раскрученная торговая марка, которая находится «на слуху», как правило, заставляет покупателя серьезно переплачивать за бренд, закладывая расходы на маркетинг в цену товара. С брендами, представленными в сети магазинов MEGASPORT этого не происходит. Лучшие образцы спортивной экипировки качественных брендов доходят до потребителя по справедливой цене.

Сеть экипировочных центров MEGASPORT работает на рынке профессиональной спортивной экипировки с 2002 года. Бренд является официальным представителем торговых марок: ASICS (Япония), Errea (Италия), Givova (Италия), Mizuno (Япония), Mikasa (Япония), Macron (Италия), MUELLER (США), KvRezak (Чехия), Reborn (Россия).

Источник: stdin.ru

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