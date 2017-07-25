С заботой о тех, кто заботится: Dove Men+Care представляет новую линейку «Свежесть минералов и шалфея»

Новая линейка Dove Men+Care «Свежесть минералов и шалфея» способна сделать даже самых строгих и сдержанных мужчин чуточку мягче. Уникальная коллекция средств содержит активную формулу с минералами для необходимого баланса очищения и увлажнения. Летние освежающие ароматы перечной мяты и эвкалипта в сочетании с мужественными нотами кедра, янтаря и мускуса заряжают энергией и бодростью, которые так необходимы для совершения добрых дел ради любимых. Линейка Dove Men+Care «Свежесть минералов и шалфея» состоит из четырех средств: геля для душа и трех видов антиперспирантов – аэрозоль, шариковый и карандаш.

Универсальный гель для душа с технологией MicroMoisture одновременно очищает и защищает кожу от сухости, а натуральный экстракт шалфея дает дополнительное увлажнение. Гель дерматологически протестирован и может использоваться также для ухода за кожей лица. Для эффективной заботы о себе мужчинам не понадобится целая армия упаковок!

Антиперспиранты, на ¼ состоящие из увлажняющего крема, помогают предотвратить раздражение кожи и снизить уровень потоотделения в стрессовых ситуациях и при повышенных физических нагрузках, обеспечивая надёжную защиту на 48 часов.

Dove Men+Care «Свежесть минералов и шалфея» — это забота о настоящем мужчине и его поддержка в заботе о близких.

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