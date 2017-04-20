С тест-драйва на матч! Розыгрыш билетов на Кубок Конфедераций FIFA 2017

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Кубок конфедераций

При прохождении тест-драйва нового автомобиля KIA в одном из автосалонов KIA ГК «АвтоСпецЦентр» с 1 по 22 апреля 2017 года, получите шанс выиграть два билета на матч Кубка Конфедераций FIFA 2017.

Розыгрыш билетов состоится 22 апреля 2017 года во всех салонах KIA ГК «АвтоСпецЦентр» c 12:00 до 15:00!

Условия розыгрыша:

Участником розыгрыша считается любой посетитель автосалона, прошедший тест-драйв за рулем тестового автомобиля KIA в АвтоСпецЦентр KIA Марьино, АвтоСпецЦентр KIA Север, АвтоСпецЦентр KIA Столица или АвтоСпецЦентр KIA Каширка с 1 по 21 апреля и получивший соответствующий купон. Участники конкурса должны быть старше 18 лет, иметь водительское удостоверение категории B и стаж вождения не менее года.

Для участие в розыгрыше билетов на Кубок Конфедераций FIFA 2017 необходимо:

  1. Заполнить анкету;
  2. Пройти тест-драйв нового автомобиля KIA в АвтоСпецЦентр KIA Марьино, АвтоСпецЦентр KIA Север, АвтоСпецЦентр KIA Столица или АвтоСпецЦентр KIA Каширка с 1 по 21 апреля;
  3. Получить заполненный на основании анкеты тест-драйва купон;
  4. 22 апреля 2017 года до 14:00 предоставить купон на ресепшн в одном из автосалонов KIA ГК «АвтоСпецЦентр»;
  5. Обязательно присутствовать на мероприятии в одном из автосалонов KIA ГК «АвтоСпецЦентр» во время розыгрыша 22 апреля с 12:00 до 15:00.

Адреса дилерских центров:

АвтоСпецЦентр KIA Марьино — Москва, ул. Марьинский парк, д. 1

АвтоСпецЦентр KIA Столица — Москва, ул. 2-я Машиностроения, д. 6

АвтоСпецЦентр KIA Каширка — Москва, Каширское шоссе, д. 39, корп. 1

АвтоСпецЦентр KIA Север — Москва, ул. Клязьминская, д. 5

Источник: KIA АвтоСпецЦентр
Фото: Global Look Press

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