РПЛ объявила о планах по расширению

БК «Лига Ставок» как генеральный партнер Российской Премьер-Лиги полностью поддерживает решение общего собрания клубов о возможном расширении РПЛ до 18 команд. Безусловно, для России с ее широкой географией и многомиллионным населением, иметь в активе самого популярного внутрироссийского соревнования большее количество клубов – стратегически важный шаг.

Юрий Красовский, президент БК «Лига Ставок», прокомментировал решение общего собрания РПЛ о возможном расширении до 18 команд, а также сообщил о готовности компании финансировать планируемый проект.

«Это пойдет на пользу всем заинтересованным сторонам. За счет расширения географии клубного футбола мы сможем привлечь большую аудиторию к просмотру матчей, задействовать еще больше современных стадионов, оставшихся в наследие от ЧМ-2018, а также повысить зрелищность турнира.

С увеличением общего количества матчей повысится и привлекательность чемпионата на международной арене, и уровень конкуренции между командами. Итог – больше внимания со стороны спонсоров и вещателей, расширение возможностей РПЛ по реализации своих коммерческих и медийных прав и, как следствие, значительное улучшение экономики всего российского футбола.

Конечно, окончательное решение будет принято по итогам всестороннего изучения вопроса. Именно поэтому РПЛ собирает рабочую группу, которая даст прогнозную оценку данной инициативе. Безусловно, будут изучены вопросы инфраструктуры клубов, финансового состояния и множество других аспектов.

Со своей стороны мы готовы оказывать РФС и РПЛ всестороннюю поддержку в реализации самых смелых инициатив и планов. Одним из них является привлечение научного сообщества для составления календаря матчей РПЛ сезона 2019-2020 гг. С помощью научного подхода, применяемого Лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), в будущем футбольном сезоне РПЛ получит новый инновационный продукт – календарь матчей, учитывающий множество факторов и особенностей турнира.

БК «Лига Ставок» без колебаний приняла решение о финансовой поддержке данного проекта. Хотя, должны признаться, стоимость такой разработки вполне сопоставима со спонсорским контрактом региональной спортивной федерации. Для нас большая честь и не меньшая ответственность быть интегральной и неотъемлемой частью российского спорта».

Источник: Лига Ставок

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