РМОУ провел круглый стол «Успех после успеха»

В Российском Международном Олимпийском Университете при поддержке консалтинговой компании Detech состоялся круглый стол «Успех после успеха». Компания Detech с 2004 года занимается оценкой потенциала и прогнозированием эффективности людей и команд в решении конкретных рабочих задач. При поддержке Detech были отобраны все сотрудники Оркомитета Олимпийских Игр в Сочи-2014 и волонтеры.

В круглом столе приняли участие Андрей Марков, руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в городе-организаторе Сочи Оргкомитета FIFA «Россия-2018», Евгения Говядова, руководитель службы управления персоналом ФГБУ «Юг Спорт», Сергей Пилосян, директор департамента спорта Администрации г. Сочи, преподаватели-эксперты РМОУ Демьян Сидоренко и Анатолий Волосов, представители спортивных федераций и клубов из 19 регионов России, которые проходят обучение в рамках Олимпийской образовательной программы, реализуемой РМОУ совместно с Олимпийским Комитетом России.

По результатам опроса слушателей, 72% опрошенных согласились с тем, что проблема трудоустройства атлетов, закончивших свои спортивные выступления, действительно существует, и спортсменам необходима профессиональная поддержка в дальнейшем развитии своей профессиональной трудовой деятельности.

Своим опытом и непростыми историями завершения спортивной карьеры поделились выпускники и студенты Университета: Сергей Хорохордин, заслуженный мастер спорта России по спортивной гимнастике, Ольга Прут, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике.

Дискуссия вызвала неподдельный интерес слушателей. Участники обсудили проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются спортсмены, завершающие спортивную карьеру. Представители рынка труда однозначно подтвердили, что бывшие спортсмены имеют неоспоримое преимущество, когда решают остаться в спортивной индустрии и строить свою карьеру уже в качестве менеджеров. Однако, чтобы добиться успеха в новой роли, им необходимо многому учиться, так как приходится конкурировать с опытными руководителями, которые получали опыт и совершенствовали свои навыки управления в то время, пока атлеты достигали высоких результатов в своих видах спорта.

Все спикеры отметили необходимость оказания психологической поддержки спортсменам и проведения для них профессиональных консультаций по планированию карьеры уже на заключительных этапах спортивной карьеры для обеспечения осмысленного подхода к выбору будущей профессии и безболезненного перехода на другую работу. Аналитические данные дискуссии лягут в основу создания нового масштабного проекта «Центр управления карьерой», который должен будет помочь социализации завершивших спортивную карьеру атлетов.

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