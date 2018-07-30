Пришло время показать характер: «Адванс-Авто» представил новый BMW X4

BMW «Адванс-Авто», официальный дилер BMW, провел запоминающееся мероприятие в SKYRIVER Yacht & Country Club и познакомил своих клиентов с одной из самых ярких новинок 2018 года.

Гости BMW «Адванс-Авто» смогли отвлечься от суеты города и погрузиться в мир летнего позитива и положительных эмоций. На территории яхт-клуба были организованы зоны мини-гольфа, баланс-борда, площадки для бадминтона и волейбола. Все для активного отдыха с семьей и друзьями. Для малышей работал интерактивный передвижной Junior Campus, позволяющий детям узнать о безопасном и ответственном поведении на дороге, об устройстве автомобилей и экологичном транспорте.

Конечно, самым ярким лучом света стал новый BMW X4. Когда ввысь поднялся воздушный шар и покрывало, сдернутое силой ветра, открыло линии нового автомобиля BMW,у всех зрителей перехватило дыхание.

Красота нового BMW X4 поражает с первого взгляда. Совершенные линии спортивного купе, как лапы дикого зверя – мощные и грациозные одновременно. Фары – глаза хищника, выглядывающего из темноты

Владея таким автомобилем, спрятаться уже невозможно, характер и образ обладателя отражены в деталях, в звучании мотора, в динамичном, быстром, уверенном скольжении BMWX4 по дороге.

Габариты BMW X4 изменились по сравнению с предыдущим поколением, автомобиль стал выглядеть «взрослее», внутри появилось больше свободного пространства. НовыйBMW X4 стал на 3 мм ниже прежнего (1621 мм), длина увеличилась на 81 мм (до 4752 мм), ширина прибавила 37 мм и составляет 1918 мм, а величина колесной базы равна 2 864 мм (+ 54 мм). Стартовая цена новинки начинается от 3 350 000 рублей.

Как презентовать новый BMW X4 в разгар лета? Конечно, на природе! Мы постарались создать исключительно комфортную обстановку для наших гостей, чтобы они смогли не только увидеть новый автомобиль любимого бренда, но и чудесно провести время в кругу семьи и друзей. Такие дни остаются надолго в памяти и в сердце», — отмечает Сергей Янчук, генеральный директор BMW «Адванс-Авто».

Источник: ГК «АвтоСпецЦентр»

Фото: ГК «АвтоСпецЦентр»

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